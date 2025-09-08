Peste 50 de piloți din 6 țări au concurat în cea de-a cincea a etapă din sezonul 2025 în RoDrift, care anterior mai avusese runde în Piața Constituției (București), Arena Națională (București), dar și două de noapte pe Transilvania Motor Ring (Mureș). Lider autoritar înaintea rundei organizate în premieră la Ploiești, Zelinsky mai putea fi oprit doar de Gabi Imre Jr, campionul național en-titre.

După ce bulgarul Angel Karanyotov a obținut cel mai mare punctaj în calificări, fiind urmat de un alt bulgar, Ivan Ivanov, și de ucraineanul Zelinsky, în battle-urile de duminică lucrurile au stat diferit.

Natalia Iocsak, prima și singura femeie din motorsport care a reușit o astfel de performanță, Foto: Rodrift

Victoria generală i-a revenit Nataliei Iocsak, care a trecut pe rând de Petyo Radichev, Angel Karanyotov, Andrei Cristea și de Zelinsky în battle-ul din finală, atunci când ucraineanul a avut probleme tehnice și nu a putut continua.

Peste 5.000 de spectatori au fost prezenți în centrul municipiului Ploiești pentru a asista la battle-urile celor peste 30.000 de cai putere.

Deși nu s-a putut impune la Ploiești, Zelinsky și-a asigurat însă titlul absolut, devenind al patrulea străin din istoria campionatului național de drift care reușește această performanță după bulgarii Stefan Stefanov (2016), Ivan Ivanov (2020) și Yordan Mladenov (2023).

Titlul de vicecampion în acest an îi revine lui Gabi Imre jr, cel care anul trecut se încununa campion, în timp ce Natalia Iocsak a completat podiumul final din 2025.

La Semi Pro noul campion național este moldoveanul Efim Mazur, aflat la primul său sezon integral în RoDrift, în timp ce pe 2 s-a clasat bulgarul Iskren Iliev, iar pe 3 este Cosmin Prodan.

