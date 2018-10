Obiectivul României la Euro 2019 de tineret. ”O clasare între primele patru ar fi o performanță istorică”

”Mirel Rădoi şi-a stabilit deja un obiectiv, cu siguranţă va fi o perioadă de analiză, să avem totuşi un obiectiv pe care să-l şi putem realiza. Cu siguranţă ne-am dori şi ar fi o performanţă istorică să terminăm între primele 4 naţiuni ale Europei, dar acest lucru îl putem confirma după ce staff-ul tehnic va avea o analiză. După care Mirel Rădoi va trebui să aibă o discuţie cu Cosmin Contra pentru că după cum s-a văzut şi în meciul cu Serbia avem jucători care pot oricând evolua la naţionala de tineret. Astfel să putem merge cu cel mai competitiv lot şi să ne putem îndeplini obiectivul”, a declarat şeful FRF după o conferinţă de presă în care a anunţat prelungirea parteneriatului cu Penny Market şi Grupul Rewe pe încă patru ani şi extinderea lui la toate naţionalele de juniori şi junioare, precum şi la nivelul primei divizii la fotbal feminin şi futsal.

Conform unor surse, tricolorii vor încasa un premiu de 200.000 euro pentru calificare, dar Burleanu nu a dezvăluit suma de premiere: ”Sumele nu le pot confirma şi nici infirma, ele sunt întotdeauna confidenţiale, dar banii sunt pregătiţi. Erau pregătiţi chiar cu mult timp înainte, pentru că noi am fost foarte încrezători, mai ales după meciul cu Portugalia, că vom reuşi această performanţă excepţională”.

Preşedintele FRF a precizat că Mirel Rădoi a fost o alegere inspirată la înlocuirea lui Daniel Isăilă pe banca naţionalei de tineret şi că fostul internaţional român va continua la cârma selecţionatei U21 şi viitoarea campanie de calificare: ”Întotdeauna când ai o schimbare, mai ales într-o zonă sensibilă şi cea mai sensibilă zonă este cea a staff-ului tehnic, cu siguranţă te gândeşti cât de mult ar putea să influenţeze. Dar, am fost încrezători şi atunci şi azi rezultatele confirmă că am luat cea mai bună decizie. Mirel era deja director sportiv la vremea respectivă, îi cunoştea cel mai bine pe jucători, astfel că trecerea de la statutul de director sportiv la cel de selecţioner s-a făcut foarte repede şi foarte bine. Decizia a fost una foarte inspirată. Ba mai mult, vom continua cu Mirel Rădoi şi viitoarea campanie nu doar pentru CE din Italia”, a precizat Burleanu.

Calificarea la CE 2019 Under 21 nu aduce o sumă prea mare în visteria FRF, dar dă un semnal că performanţa este posibilă.

”Financiar, calificarea ne aduce o sumă nesemnificativă, dar nu acesta este aspectul la care trebuie să ne uităm când vorbim de o asemenea calificare. Poate dacă am fi fost calificaţi la fiecare ediţie de campionat, din 1998 încoace, atunci cu siguranţă noi nu am fi simţit, aşa cum simţim astăzi această emoţie. În acelaşi timp, este o confirmare a faptului că noi toţi trebuie să facem eforturi de a ne orienta mult mai mult spre zona de copii şi juniori, fiindcă acolo trebuie să investim azi, dacă ne dorim să avem confirmări în viitor. Este o sumă sub 500.000 euro. Noi ca federaţie nu ne vom uita niciodată la aceste bonusuri financiare. Toate acestea se vor duce în mare parte către jucători, către staff-ul tehnic. Pe noi ca federaţie ne interesează că în spatele unei asemenea performanţe poţi să construieşti mult mai uşor. Să ai aproape 25.000 de spectatori în două meciuri e un record şi cred dacă vom analiza împreună şi vom însuma numărul de spectatori din această campanie comparativ cu campaniile precedente, cred că iarăşi vom fi la un record istoric. Contează în acelaşi timp că performanţa sportivă devine tangibilă, asta contează cel mai mult. Contează foarte mult să trăieşti azi nişte performanţe, pentru că doar acestea te pot motiva sau te motivează mult mai mult”, a afirmat Burleanu.

Pe de altă parte, el s-a referit şi la sancţiunile pe care România le riscă de la UEFA după scandările rasiste de la meciul cu Serbia din Liga Naţiunilor.

”După scandările rasiste care au fost pe stadion, e un risc foarte mare. E un risc pe care cu foarte mare părere de rău simt că nu este conştientizat de cei care sunt implicaţi în aceste acţiuni. De foarte multe ori nu se gândesc, şi dau un exemplu: la meciul cu Muntenegru cred că altul ar fi fost rezultatul dacă am fi avut suporteri în spatele echipei naţionale. Mai mult decât atât, nu se gândesc la ceilalţi suporteri de bună credinţă care vin ca la un spectacol. Cred că pe viitor, împreună, ar trebui să găsim cele mai bune decizii şi în acelaşi timp e şi o invitaţie către aceşti suporteri să se liniştească şi să nu mai transmită asemenea mesaje, pentru că până la urmă vorbim şi de nişte sancţiuni financiare. Banii nu se fac foarte uşor şi banii trebuie să-i tai de undeva şi de unde-i tai? Din zona de dezvoltare. Şi asta înseamnă că noi ca federaţie nu mai investim în infrastructură, nu mai investim în competiţii noi. La acest lucru i-aş invita pe acei suporteri, care s-au implicat în aceste scandări rasiste, pur şi simplu să se potolească. Nu poţi să rişti să joci cu un stadion închis şi cu aceste sancţiuni financiare care nu sunt deloc mici. Aşteptăm decizia disciplinară, dar ne dorim să nu mai fim în acelaşi caz cum am fost în meciul cu Muntenegru”, a arătat preşedintele FRF.

Cât priveşte jocul României în ultimele meciuri din Liga Naţiunilor, criticat de o serie de antrenori, Răzvan Burleanu susţine că este uşor să critici din afară, în loc să formezi jucători de valoare. ”Dacă dăm timpul înapoi, în mandatul lui Daum se spunea că reuşim să câştigăm doar în zece. Serbia de data asta nu a reuşit să câştige împotriva României, în superioritatea numerică. Când eşti în exterior, îţi este foarte uşor să critici. Eu i-aş invita pe toţi cei care la un moment dat au aceste viziuni critice să se gândească cum ar putea să contribuie mai bine, cum ar putea să pregătească jucători mai buni pe care să-i avem la nivel de echipă naţională. Ceea ce este îmbucurător, la meciul cu Serbia am văzut jucători tineri, de U21, care pot fi cu siguranţă titulari la următorul CE de tineret. Lucru care înseamnă că fotbalul românesc are totuşi un potenţial şi putem face această trecere de la o generaţie la alta. Dacă nu am fi avut aceşti jucători tineri, ar fi fost alte luări de poziţie, mai critice”, a menţionat Răzvan Burleanu.

Selecţionerul Mirel Rădoi, artizanul calificării selecţionatei de tineret la turneul final al CE 2019 din Italia după o pauză de 20 ani, a reafirmat că el şi jucătorii îşi doresc o accedere în semifinalele competiţiei, dar a subliniat că deşi ne putem bate cu Franţa, Anglia sau Spania, nu suntem favoriţi la câştigarea titlului european.

”Cred că în acest moment sunt aproape cele mai bune 12 echipe care se pot califica la CE 2019. Cu siguranţă, sunt multe echipe care par la prima vedere, ca şi calitate individuală, mult mai puternice decât lotul României, dar grupul pe care îl avem în acest moment, unitatea sa, nu face altceva decât să arate că putem şi noi să ne batem de la egal la egal cu alte echipe. Sincer, mi-aş dori o grupă din care să putem să ne calificăm. Pentru că în acest moment, obiectivul meu personal şi al jucătorilor va fi locurile 1-4. La nivel de valoare individuală, sunt foarte buni, foarte talentaţi, şi au arătat şi la nivelul grupului să sunt destul de uniţi. Nu este întâmplătoare această calificare şi eu cred că oricărui antrenor în locul meu i-ar fi fost foarte uşor să lucreze cu ei. Vom discuta zilele următoare şi despre obiective şi despre strategii, evident că acolo vor apărea şi bonusurile pentru jucători. Nu va fi o presiune mare, dar cred că trebuie să fim cât de cât cu picioarele pe pământ şi să acceptăm ideea că nu avem chiar acceaşi valoare ca Franţa, Anglia sau Spania. Este adevărat că ne putem bate cu ele, dar nu înseamnă că suntem favoriţi pentru câştigarea campionatului european”, a declarat miercuri Mirel Rădoi la Casa Fotbalului, după încheierea unui nou parteneriat, pe o durată de patru ani, cu lanţul Penny Market şi Grupul Rewe.

Rădoi savurează încă succesul cu Liechtenstein şi calificarea la CE 2019, dar aminteşte că nu trebuie uitată şi contribuţia fostului selecţioner Daniel Isăilă.

”Încă mă bucur de succes, abia acum încep să mă trezesc puţin, să îmi dau seama de performanţa realizată. În drumul de acasă către federaţie lumea mă claxona la semafoare, dar poate că e acum imediat după. Sper să ţină cât mai mult şi la prima înfrângere, pentru că o să vină şi prima înfrângere, să nu cădem în partea cealaltă. Am început mai bine decât m-aş fi aşteptat în această meserie, cu o performanţă istorică, la care mă mulţumesc şi cu jumătate de muncă, pentru că jumate a fost depusă de Dani Isăilă şi Nae Constantin, după care noi am continuat. Am împărţit puncte în această grupă, el 12, eu 12. Dar e o performanţă uriaşă în cariera mea, începând în felul ăsta nu cred că poate fi decât un lucru benefic”, a spus Rădoi.

Selecţionerul naţionalei de tineret a explicat că va urma o perioadă delicată în care va trebui să aleagă lotul pentru turneul final din Italia: ”În continuare va urma o analiză de scouting, vedem dacă poate descoperim jucători şi pentru campania viitoare. În continuare îi urmărim pe cei care pot să ne ajute pentru CE. Va fi o muncă mult mai dificilă. Va trebui să luăm doar 23 de jucători. În momentul de faţă sunt foarte mulţi jucători care merită şi atunci trebuie să luăm cele mai bune decizii pentru că o să fie şi jucători puţin supăraţi că nu fac parte din lotul pentru campionatul european”.

Rădoi caută şi adversari pentru meciurile de pregătire şi primul ar putea fi Franţa, care va confirma cel târziu miercuri seara un amical cu România.

”Deocamdată aşteptăm acum până seara, la ora 21,00, dacă Franţa ne va confirma meciul amical şi după aceea vom vedea, în funcţie de asta vom căuta un alt adversar. Dar căutăm adversari să fie cât mai puternici, pentru că nu neapărat că avem nevoie de o înfrângere, dar avem nevoie să jucăm împotriva unei echipe puternice, să vedem cu adevărat problemele pe care le avem şi să le putem remedia înainte de campionatul european. Cosmin Contra ne-a transmis deja, înainte de ultima partidă, că dacă ne vom califica, ne va lăsa toţi jucătorii eligibili şi să ne alegem pentru campionatul european. Din punctul ăsta de vedere sunt foarte norocos”, a spus Rădoi.

România – Liechtenstein 4-0. Calificarea la Euro 2019 de tineret a fost obținută. Pușcaș a reușit o „dublă'. Ianis Hagi a izbutit un gol superb / FOTO&VIDEO