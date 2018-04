Se decide play-off-ul Ligii Naționale de baschet masculin 2018. Azi și mâine au loc ultimele meciuri din sezonul regular. Toate calculele

Se decide play-off-ul Ligii Naționale de baschet masculin 2018. Azi și mâine au loc ultimele meciuri din sezonul regular. Federația Română de Baschet a anunțat că patru dintre cele cinci partide ale rundei se vor desfășura cu începere de la ora 17:00.

Top 6, sâmbătă, 28 aprilie, ora 17.00

BC CSU Sibiu vs U-Banca Transilvania Cluj-Napoca (FRB TV)

BC SCM Timisoara vs BCMU FC Arges Pitesti

CSM Steaua Bucuresti Eximbank vs CSM CSU Oradea (Digi)

Grupa 7-12

SCM U Craiova vs CS Phoenix Galati

Grupa 7-12, vineri, 27 aprilie, ora 17.00

Timba Timișoara și Dinamo București

Politehnica Iași va sta. BC Mureș s-a retras la încheierea primei faze a sezonului regular.

Calcule, conform 24secunde.ro

BC SCM Timișoara va încheia sezonul regulat pe locul 5

BCM U FC Argeș Pitești va ocupa locul 6 la încheierea fazei regulate

Locul 1: BC CSU Sibiu – dacă își câștigă meciul din ultima etapă; dacă pierde în ultima etapă cu o diferență de cel mult șapte puncte; U-BT Cluj-Napoca – dacă învinge în ultima etapă la cel puțin opt puncte.

Locul 2: BC CSU Sibiu – dacă pierde la cel puțin opt puncte; U-BT Cluj-Napoca – dacă pierde în ultima etapă, iar CSM Steaua EximBank pierde la rândul său; CSM Steaua EximBank – dacă învinge în ultima etapă, iar U-BT Cluj-Napoca cedează.

Locul 3 – CSM Steaua EximBank – dacă își câștigă meciul din ultima etapă, iar U-BT Cluj-Napoca se impune; U-BT Cluj-Napoca – dacă își pierde meciul din ultima etapă, coroborat cu succesul lui CSM Steaua EximBank; CSM CSU Oradea – dacă își câștigă meciul din ultima etapă.

Locul 4: CSM CSU Oradea – dacă pierde în ultima etapă; CSM Steaua EximBank – dacă pierde în ultima etapă

Locurile 7/8 – ordinea la locurile 7/8 va fi stabilită în urma confruntării directe dintre SCM U Craiova și Phoenix Galați. Cine învinge se clasează pe 7, iar învinsa va fi a 8-a.

CLASAMENT

Grupa 1-6

Nr Echipa W/L Puncte

1. BC CSU Sibiu 23/8 54

2. U-Banca Transilvania Cluj 22/9 53

3. CSM Steaua Eximbank Buc 21/10 52

4. CSM CSU Oradea 21/10 52

5. BC SCM Timisoara 19/12 50

6. BCMU FC Arges Pitesti 15/16 46

Grupa 7-12

Nr Echipa W/L Puncte

1. SCMU Craiova 17/12 46

2. CS Phoenix Galati 17/12 46

3. BC Timba Timisoara 8/21 37

4. CS Politehnica Iasi 5/25 35

5. CS Dinamo Bucuresti 3/26 32

6. BC Mures Tg Mures 6/16 28

Play-off-ul Ligii Naționale de baschet masculin 2018, primul meci

Miercuri, 2 mai

Ora 17:00, U-BT Cluj vs ?

Ora 18:45, BC CSU Sibiu vs ?

Joi, 3 mai

Ora 17:00, CSM CSU Oradea vs ?

Ora 18:45, Steaua EximBank vs ?

