Liga 2, etapa a 13-a. Călărașiul e lider dacă bate sâmbătă. Promisiune inedită a lui Alexandru Pelici, antrenorul liderului FC Hermannstadt: ”Dacă promovăm, le cânt băieților muzică populară”

Liga 2, etapa a 13-a. Promisiune inedită a lui Alexandru Pelici, antrenorul liderului FC Hermannstadt: ”Dacă promovăm, le cânt băieților muzică populară”.

Liga 2, etapa a 13-a

Sâmbătă

11.00 CS Afumați – Ripensia

CS Balotești – ASA Tg. Mureș

Dunărea Călărași – Luceafărul Oradea

Clinceni – Chindia

Metaloglobus – Sportul Snagov

Pandurii – ASU Poli

Olimpia Satu Mare – Foresta

UTA – Știința Miroslava

16.00 CS Mioveni – FC Argeș

Duminică

11.30 Hermannstadt – Brăila

CLASAMENT, AICI.

Alexandru Pelici, antrenorul liderului ligii secunde, AFC Hermannstadt, a scos deja o melodie și promite un concert de zile mari în cazul accederii în prima ligă.

AFC Hermannstadt este surpriza de până acum a Ligii a doua. Nou-promovată, echipa pregătită de Alexandru Pelici este în fruntea clasamentului și speră să rămână acolo până la finalul sezonului.

”Suntem o nou-promovată, dar avem ambiții mari. Acum suntem pe primul loc și ne dorim sa ținem cu dinții de acest loc. Nu suntem o echipă foarte bogată, nu aruncăm cu banii cu nemiluita, așa cum s-a tot spus, pentru noi contează echipa, nu numele jucătorilor” – Alexandru Pelici, antrenor AFC Hermannstadt.

Promisiune inedită a lui Alexandru Pelici. Cel mai tânăr antrenor din Liga I. A promovat și cu Voința Sibiu

Pelici deține un record unic în fotbalul românesc: cel mai tânăr antrenor din istoria Ligii I. Avea doar 30 ani când debuta ca principal la Unirea Alba Iulia în 2004 și atingea cea mai bună performanță din istoria clubului, locul 6.

Tehnicianul care a dus și Voința Sibiu în prima ligă le-a făcut fotbaliștilor săi o promisiune solemnă. În cazul în care vor promova la vară, vor avea parte de un concert marca Pelici.

Tehnicianul lui Hermannstadt este fiul regretatei cântărețe de muzică populară Mariana Drăghicescu. Cea poreclită “Privighetoarea Banatului” s-a stins la doar 45 ani, iar numele ei a fost dedicat ulterior unui festival național de muzică.

Promisiune inedită a lui Alexandru Pelici. E fiul regretatei soliste de muzică populară Mariana Drăghicescu

”Le voi cânta muzică populară. Mă pricep un pic, am moștenit talentul de la mama, care a fost cea mai mare cântăreață de muzică populară din Banat la vremea ei. Niciodată nu m-aș putea compara cu ea, dar am prins și eu pasiunea asta. Când eram mic s-a vorbit în casă pe ce drum să merg, dacă să mă îndrept către muzică sau nu, dar am ales sportul și sunt fericit că am făcut-o pentru că mi-a oferit satisfacții. Pe partea muzicală sunt fericit că am reușit să scriu o melodie în memoria mamei, am făcut-o din suflet ” – Alexandru Pelici, antrenor AFC Hermannstadt.

Victoriile sunt sărbătorite cu muzică la Sibiu, însă nu folclorul răsună de la cabine. ”Nu pun eu muzică în vestiar, nu vreau să-i supăr pe băieți, nu știu cât le place muzica populară. Ei aleg ce se ascultă. Dacă promovăm, le cânt însă băieților, am promis” – Alexandru Pelici, antrenor AFC Hermannstadt.

Liga 2, etapa a 13-a

Sâmbătă

11.00 CS Afumați – Ripensia

CS Balotești – ASA Tg. Mureș

Dunărea Călărași – Luceafărul Oradea

Clinceni – Chindia

Metaloglobus – Sportul Snagov

Pandurii – ASU Poli

Olimpia Satu Mare – Foresta

UTA – Știința Miroslava

16.00 CS Mioveni – FC Argeș Duminică

11.30 Hermannstadt – Brăila

CLASAMENT, AICI.