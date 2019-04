(Publicitate) Cei mai buni bocanci de lupta pentru Airsoft

De ce sa porti bocanci pe terenul de Airsoft

Acest lucru ar trebui sa fie evident. Airsoft este o simulare a operatiunilor de lupta. Indiferent daca joci ocazional sau esti pe teren in fiecare weekend, stresul pe glezne si picioare este acelasi, si singura diferenta intre lupta reala si airsoft, in ceea ce priveste incaltamintea, sunt incarcaturile transportate. Pe langa greutate, mai este vorba si de teren neuniform, diferite pozitii, si multi alti factori care pot afecta gleznele. Prin urmare, o pereche de bocanci militari, care sa aiba cel putin inaltimea gleznei, este esentiala. Motivul este ca aceste tipuri de bocanci ajuta la sprijinirea gleznei si o impiedica sa se rupa sau sa se luxeze. Deci, care sunt cei mai buni bocanci pentru Airsoft?

Cei mai buni bocanci de lupta

Bocancii de lupta sunt un lucru foarte personal. Ceea ce functioneaza pentru o persoana nu va functiona pentru alta. Picioarele noastre nu sunt identice si din acest motiv, toata lumea va gasi diferite grade de confort in acelasi tip de incaltaminte. Daca toata lumea are picioare diferite, atunci este imposibil sa recomandam cu exactitate bocancii militari perfecti. Dar, in acelasi timp, recomandarea te poate ajuta sa gasesti exact ceea ce ti se potriveste tie. Deci, este imperativ ca orice recomandari pentru anumiti bocanci, sa se faca in functie de calitate, durabilitate si inaltime. In ceea ce priveste confortul, trebuie sa restrangi cautarea, si sa incerci cateva perechi pentru a vedea care ti se poriveste. Pentru a face fata oricarui teren de Airsoft, este recomandat sa alegi bocanci militari de calitate.

Achizitionarea bocancilor potriviti

Dupa ce restrangi cautarea, vei avea cateva optiuni pentru a testa bocancii. Unele companii iti vor permite sa comanzi online bocancii, si sa-i trimiti inapoi pe cei care nu se potrivesc corect. Ar trebui sa porti o pereche potrivita de sosete sport atunci cand incerci acest tip de incaltaminte. Nu ar trebui sa ai goluri masive in bocanci, dar in acelasi timp piciorul tau nu ar trebui sa fie foarte strans. Ar trebui sa alegi bocanci de inaltime medie, cel putin. Bocancii de inaltime medie sau mare iti vor permite sa ii strangi bine, sustinand astfel articulatia gleznei, acesta fiind si scopul lor. Poti alege bocanci militari din piele, care vor rezista mult timp, indiferent de terenul pe care joci sau de conditiile meteorologice. Materialele folosite pentru bocancii Airsoft sunt de calitate, si asigura confort deosebit, indiferent de cat de folositi sunt.

Bocancii de lupta tipici tind sa nu fie foarte eleganti, deoarece ei se concentreaza pe sprijinul si protectia piciorului. Motivul pentru care bocancii de lupta sunt purtati in armata, nu este doar sa creeze un standard, ci pentru ca ofera tractiune pe multe suprafete alunecoase, protejeaza piciorul atunci cand trec peste obiecte ascutite, si protejeaza glezna de luxatii si rasucire. Deci alege o pereche de bocanci in functie de confort si nivelul de protectie, nu dupa aspect!