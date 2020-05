Halep a abordat subiectele variate din carieră, cum ar fi începutul emotiv de carieră, lupta mentală pe care fiecare sportiv de elită o duce pentru a deveni mai bun și clipele cruciale pe care le-a trăit la Wimbledon, în finală la Wimbledon, contra americancei Serena Williams.

„Am învățat enorm din carantina din ultimele luni. Mi-am dat seama că am fost în carantină în ultimii 6 ani! Trebuie să schimb ceva pe plan personal și pe partea emoțională. Cei 6 ani m-au ajutat să fiu numărul 1. Acum, ca să ajung fericită și fără tenis, încep încet-încet să mai simt și altceva din viața normală. Dar tot felul meu de a fi îmi spune: «La 10 acasă, fiindcă ai antrenament dimineață». Deci nu pot să mă desprind total, însă am progresat un pic.

Perioada asta pentru mine a fost ideală. Am simțit cum e să stai 3 luni acasă cu familia. Am făcut exercițiile mele, am tras și chiulul, fiindcă știam că o să joc abia în august. Am norocul să stau în pădure și, de la zi la zi, înverzeau copacii. Am văzut natura cum se desfășoară, am rămas uimită. Ultimii ani au fost într-o viteză permanentă, foarte-foarte mare. Cu un singur obiectiv, tenisul”, a explicat jucătoarea noastră pentru BT Talks.



Accesează pagina episodului de podcast cu Simona Halep și pe site-ul BT Talks

GSP.RO Reacția unei tenismene după ce după ce a văzut-o pe Serena Williams goală în vestiar: 'Am rămas șocată timp de o săptămână, pentru că e...'

HOROSCOP Horoscop 30 mai 2020. Fecioarele au posibile divergențe în cuplu, Racii sunt dornici să își linistească gândurile