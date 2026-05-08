Capturat după câteva ore

UPDATE, ora 18.33: După căutări care au mobilizat forțe impresionante, Jozsef Zsolt Bóné a fost prins vineri după-amiază. Bărbatul de 39 de ani, bănuit că a ucis cu sânge rece eleva de 18 ani, a fost găsit de polițiști ascuns într-un lan de rapiță, la mică distanță de locul unde a comis nenorocirea, potrivit Bihoreanul.

Căutat cu câini de urmă, drone și un elicopter

Știre inițială: Poliția Bihor l-a identificat pe suspectul crimei din localitatea Parhida. Este vorba despre Jozsef Zsolt Bóné, un localnic în vârstă de 39 de ani. Imaginea bărbatului, bănuit de uciderea tinerei de 18 ani, a fost făcută publică de autorități în cursul acestei după-amiezi pentru a ajuta la prinderea sa rapidă, potrivit Bihor Online.

Este mobilizare fără precedent în Bihor pentru prinderea suspectului. Efective sporite de polițiști și jandarmi au împânzit județul, utilizând câini de urmă, drone și un elicopter pentru a-l localiza pe bărbat.

Au fost instituite filtre rutiere stricte, iar pe DN 19 Oradea – Marghita, în zona localității Fegernicul Nou, s-au format coloane kilometrice de mașini, deoarece autoritățile verifică riguros fiecare vehicul.

Apelul poliției

Poliția a extins raza de acțiune și verifică sistematic orice zonă în care suspectul ar fi putut găsi refugiu. În paralel cu mobilizarea de pe teren, Bóné a fost dat în consemn la frontieră, fiind luate măsuri stricte pentru ca acesta să nu poată părăsi teritoriul României.

„Cetățenii care dețin informații ce pot conduce la depistarea acesteia sunt rugați să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliție. De asemenea, recomandăm cetățenilor să nu încerce să intre în contact cu persoana căutată”, au transmis polițiștii bihoreni.

Găsită fără viață pe un câmp

Vineri, o elevă de 18 ani, din Bihor, a fost ucisă la ferma unde făcea practică. Poliția este în alertă și folosește drone pentru a-l găsi pe criminal. Cadavrul adolescentei a fost descoperit pe un câmp din localitatea Parhida, comuna Tămășeu, la 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde tânăra efectua stagiul de practică.

Suspectul, un bărbat din zonă care lucra la fermă, este un recidivist periculos. Acesta a mai ucis în trecut, fiind eliberat din închisoare după 14 ani de detenție.

Omor deosebit de grav şi tâlhărie

Pe 20 decembrie 2008, printr-un rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, bărbatul în vârstă de 22 de ani la acea dată, a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tâlhărie, potrivit Crișana.ro.

În luna august 2008, înarmat cu un topor, acesta l-a atacat violent pe B.K., pentru a-i fura 300 lei, victima fiind ucisă cu intenţie în acea împrejurare de către inculpat, susțin anchetatorii.

Astfel, după ce în după amiaza zilei de 16 august a consumat alcool, seara, a mers la locuinţa victimei B.K. şi i-a solicitat suma de 200 lei cu titlu de împrumut, fiind însă refuzat.

În acel moment, a hotărât să obţină banii prin uciderea vecinului său B.K. Astfel, înarmat cu un topor, a lovit victima de două ori, provocându-i decesul . După crimă, inculpatul s-a sustras urmăririi penale, ascunzându-se pe raza satului Parhida în case părăsite ori pe câmp, fiind prins pe 22 octombrie, după ce pe numele său au fost emise mandate de arestare preventivă naţional şi european.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE