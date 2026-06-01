  • În ciuda încercărilor de a păstra un aer de discreție, nunta fostului pilot de Formula 1 și a partenerului său francez a atras curiozitatea publicului.
  • Ceremonia a fost marcată însă de măsuri stricte de securitate, umbrele care acopereau mirii, invitați extenuați de căldură, apariția neașteptată a unei ambulanțe și o plecare discretă printr-o ieșire secundară.
  • Ralf și Étienne conduc o afacere de vinuri premium în Dobrovo, vestul Sloveniei, unde produc Ribolla Gialla și alte vinuri speciale. Cei doi își împart timpul între casele lor din Africa de Sud, Franța și Austria.
  • Schumacher și-a făcut publică relația în 2024, generând reacții neașteptate. În timp ce fosta soție, Cora, a avut o reacție negativă, fiul său, David, 25 de ani, i-a oferit sprijin public, exprimându-și bucuria pentru fericirea tatălui său.

Au spus „Da” la ora locală 17.18

Fostul star din F1 și logodnicul său au spus în sfârșit „Da”. La ora locală 17.18, cuplul, îmbrăcat în costume albastru închis, cămăși albe și cravate albastru deschis, a ieșit de pe o stradă laterală și a intrat în primăria din Saint-Tropez.

Aceștia au fost însoțiți de echipe de filmare de la canalul de televiziune cu plată Sky, unde este difuzat documentarul în patru părți „Ralf și Étienne – Spunem da”.

În mod jenant, agenții de securitate au deschis umbrelele și și-au fluturat brațele frenetic pentru a împiedica realizarea de fotografii.

Au fost permise doar fotografii exclusive pentru Sky și o agenție foto. Invitații i-au așteptat mai mult decât credeau pe miri. Pe căldura de 33 de grade Celsius, cei mai mulți au căutat un loc la umbră.

„Mare, Sex și Soare”

Organizatorii au împărțit evantaie cu inscripția „Mare, Sex și Soare”. După cuplu, cei aproximativ 80 de invitați la nuntă au fost în sfârșit lăsați să intre în sala răcoroasă din primărie.

Ralf și Étienne nu păreau deosebit de fericiți, ci mai degrabă destul de tensionați. Cu puțin timp înainte de sfârșitul ceremoniei de nuntă, o ambulanță a apărut brusc afară, dar a rămas goală. O urgență, probabil din cauza căldurii.

„Spectacol jenant”

Cuplul a părăsit primăria în jurul orei 17.56 printr-o intrare cu poartă din spatele clădirii. Încă o dată, agenții de securitate s-au aruncat în fața spectatorilor și fotografilor cu o umbrelă. „Un spectacol jenant. Este inacceptabil”, a declarat un turist german.

Mirii au mers cu o luxoasă barcă cu motor Riva la restaurantul „La Bouillabaisse Plage”, unde a avut loc marea petrecere de nuntă, sâmbătă seara.

Într-un interviu din presa suedeză, de luna trecută, Ralf Schumacher, care a obținut 27 de podiumuri în cariera sa de Formula 1, a spus că nu a dorit să rămână blocat în trecut. „Formula 1 este minunată, iar acum, ca expert pentru Sky, văd totul dintr-o altă perspectivă. Dar nu am vrut să fiu unul dintre acei piloți care repetă mereu același lucru. Vinificația și parteneriatul cu Étienne mi-au oferit o nouă viață”.

Dansul miresei: „Always on my mind”, al lui Elvis Presley!

El a mărturisit că vor dansa pe clasicul „Always on my mind”, al lui Elvis Presley.

Fostul star din Formula 1 a ieșit public, pe 14 iulie 2025, și și-a prezentat „adevărata dragoste”. Étienne, politician francez de origine croată, are de doi ani o relație cu Ralf Schumacher, pilot de Formula 1 între 1997 și 2007. Anterior, Ralf își dezvăluise orientarea sexuală.

Într-un interviu pentru postul RTL, Étienne a spus despre partenerul său: „Îi iubesc chipul, îi iubesc caracterul, iubesc totul la el”.

„Într-o lume perfectă, te căsătorești, ai un copil și rămâi împreună toată viața. Acesta a fost și visul meu, dar nu a ieșit. Și nu sunt singurul din lume care este divorțat“, a spus Ralf Schumacher, fratele septuplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, paralizat după un accident de schi, în 2013, într-un interviu acordat unei reviste croate.

Ralf și Cora Schumacher au fost căsătoriți 14 ani. Au divorțat în 2015. Cei doi au un fiu, David (25 de ani).

De altfel, avocatul Corei Schumacher i-a trimis lui Ralf o scrisoare în care, printre altele, îl avertizează să nu mai spună „atâtea minciuni” în diferitele sale interviuri „de iubire” pe care le acordă alături de partenerul francez.

Cora l-a acuzat că a mai înșelat-o cu persoane de același sex

La pagina a treia a documentului, avocatul femeii scrie: „Declarația pe care ați făcut-o într-un alt interviu de dragoste, la RTL, este demonstrabil falsă, și anume că ați fost fidel fostei soții pe tot parcursul căsniciei”. „După cum vă amintiți, clienta noastră are numeroase dovezi că ați înșelat-o în timpul căsătoriei cu persoane de același sex. Vă asigurăm că am securizat chitanțele relevante. Același lucru este valabil și pentru modul în care ați reacționat atunci când clienta noastră v-a confruntat cu astfel de probleme în timpul căsătoriei”, se mai arăta în scrisoare.

Acum, în februarie, Cora Schumacher a confirmat oficial relația cu Steven Bo Bekendam. Cei doi au preferat inițial discreția, alegând să nu ofere detalii publice despre începutul relației.

Ralf Schumacher a concurat pentru echipele Jordan, Williams și Toyota timp de un deceniu, până în 2007. El a participat la 182 de Grand Prix-uri, în care a obținut 6 victorii și 27 de clasări pe podium. Cele mai bune rezultate au fost în 2001 și 2002, când a terminat Campionatul Mondial pe locul 4.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu acum. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț și ce legătură incredibilă există între cei doi bărbați
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Unica.ro
„În 1990, tatăl lui Columbeanu era mare și tare... Cât a trăit tatăl lui, i-a mers bine, când a murit nu i-a mai mers” Monica Tatoiu dă de pământ cu Irinel Columbeanu și spune că fostul milionar „merită ce i se întâmplă” acum. Ce a povestit celebra afaceristă
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
Elle.ro
Exclusiv: Maurice Munteanu, primele declarații despre Asia Express. Ce l-a impresionat cel mai mult și cum s-a înțeles cu Connie Preda: „M-a pus foarte mult pe gânduri.” Video
gsp
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
GSP.RO
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.RO
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
Parteneri
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut
Tvmania.ro
Delia, apariție de infarct în costum de baie! Colegii din showbiz au reacționat instant când au văzut

Alte știri

Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
Reportaj
Știri România 19:24
Mama copilului erou din Chitila nu a venit la înmormântare. Nici fata salvată de la înec, nici aparținătorii celor transplantați. Nici vreun reprezentant al statului
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Știri România 17:26
CNAS propune modificarea regulilor de decontare a tratamentelor la privat pentru bolnavii cronici
Parteneri
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul.ro
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Fanatik.ro
Surpriză totală din partea celor mai bogați patroni din fotbalul românesc. Ce au decis frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Financiarul.ro
Prețurile apartamentelor cresc, iar randamentele imobiliare scad în marile orașe.
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Stiri Mondene 18:19
Primele imagini cu Mirela Vaida la „Acces Direct”, după ce s-a întors din „Asia Express”. Cum au așteptat-o colegii ei
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Stiri Mondene 18:00
Care este primul lucru pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineață. „E o chestie de disciplină”
Parteneri
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
TVMania.ro
Imagini incendiare la piscină! Jennifer Lopez, în cel mai minuscul costum de baie la 56 de ani. Reacția fanilor
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
ObservatorNews.ro
El este adolescentul mort în accidentul din Timiş. Matias Adrian era fotbalist
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Parteneri
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
GSP.ro
Hagi nu se lasă » Doi jucători care au refuzat naționala, pe lista „Regelui” pentru următoarele acțiuni
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
GSP.ro
Așa ceva nu s-a mai întâmplat de 35 de ani! Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva, statistică uluitoare în duelul din „sferturile” Roland Garros
Parteneri
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Mediafax.ro
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
StirileKanalD.ro
Ce sunt bacteriile bune și cum le alegi
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Promo
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Wowbiz.ro
Primele măsuri după ce o dronă s-a prăbușit în Galați, anunțate de Nicușor Dan: „Consulul Rusiei de la Constanţa a fost declarată persoană non grata, iar consulatul se va închide”
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Redactia.ro
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale
KanalD.ro
Foc puternic la un restaurant din București! Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

Politic

Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Exclusiv
Politică 31 mai
Motivul pentru care ambasadorul Rusiei nu a fost primit la sediul MAE de Oana Țoiu, deși ministrul de Externe era în clădire
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Politică 31 mai
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu îl poate numi din nou pe Ilie Bolojan premier: „Nu e în regulă”
Parteneri
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
ZiaruldeIasi.ro
Cum au luat șefii Citadin bonusuri de sute de mii de lei din bani publici, modificând indicatorii de performanță? Banii nu au fost recuperați: raport al Curții de Conturi
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Fanatik.ro
Universitatea Craiova pregătește primul transfer pentru Champions League! Fundașul croat intrat pe radarul oltenilor
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie
Spotmedia.ro
Un test revoluționar ar putea scăpa milioane de femei de chimioterapie