În ciuda încercărilor de a păstra un aer de discreție, nunta fostului pilot de Formula 1 și a partenerului său francez a atras curiozitatea publicului.

Ceremonia a fost marcată însă de măsuri stricte de securitate, umbrele care acopereau mirii, invitați extenuați de căldură, apariția neașteptată a unei ambulanțe și o plecare discretă printr-o ieșire secundară.

Ralf și Étienne conduc o afacere de vinuri premium în Dobrovo, vestul Sloveniei, unde produc Ribolla Gialla și alte vinuri speciale. Cei doi își împart timpul între casele lor din Africa de Sud, Franța și Austria.

Schumacher și-a făcut publică relația în 2024, generând reacții neașteptate. În timp ce fosta soție, Cora, a avut o reacție negativă, fiul său, David, 25 de ani, i-a oferit sprijin public, exprimându-și bucuria pentru fericirea tatălui său.

Au spus „Da” la ora locală 17.18

Fostul star din F1 și logodnicul său au spus în sfârșit „Da”. La ora locală 17.18, cuplul, îmbrăcat în costume albastru închis, cămăși albe și cravate albastru deschis, a ieșit de pe o stradă laterală și a intrat în primăria din Saint-Tropez.

Aceștia au fost însoțiți de echipe de filmare de la canalul de televiziune cu plată Sky, unde este difuzat documentarul în patru părți „Ralf și Étienne – Spunem da”.

În mod jenant, agenții de securitate au deschis umbrelele și și-au fluturat brațele frenetic pentru a împiedica realizarea de fotografii.

Au fost permise doar fotografii exclusive pentru Sky și o agenție foto. Invitații i-au așteptat mai mult decât credeau pe miri. Pe căldura de 33 de grade Celsius, cei mai mulți au căutat un loc la umbră.

„Mare, Sex și Soare”

Organizatorii au împărțit evantaie cu inscripția „Mare, Sex și Soare”. După cuplu, cei aproximativ 80 de invitați la nuntă au fost în sfârșit lăsați să intre în sala răcoroasă din primărie.

Ralf și Étienne nu păreau deosebit de fericiți, ci mai degrabă destul de tensionați. Cu puțin timp înainte de sfârșitul ceremoniei de nuntă, o ambulanță a apărut brusc afară, dar a rămas goală. O urgență, probabil din cauza căldurii.

„Spectacol jenant”

Cuplul a părăsit primăria în jurul orei 17.56 printr-o intrare cu poartă din spatele clădirii. Încă o dată, agenții de securitate s-au aruncat în fața spectatorilor și fotografilor cu o umbrelă. „Un spectacol jenant. Este inacceptabil”, a declarat un turist german.

Mirii au mers cu o luxoasă barcă cu motor Riva la restaurantul „La Bouillabaisse Plage”, unde a avut loc marea petrecere de nuntă, sâmbătă seara.

Într-un interviu din presa suedeză, de luna trecută, Ralf Schumacher, care a obținut 27 de podiumuri în cariera sa de Formula 1, a spus că nu a dorit să rămână blocat în trecut. „Formula 1 este minunată, iar acum, ca expert pentru Sky, văd totul dintr-o altă perspectivă. Dar nu am vrut să fiu unul dintre acei piloți care repetă mereu același lucru. Vinificația și parteneriatul cu Étienne mi-au oferit o nouă viață”.

Dansul miresei: „Always on my mind”, al lui Elvis Presley!

El a mărturisit că vor dansa pe clasicul „Always on my mind”, al lui Elvis Presley.

Fostul star din Formula 1 a ieșit public, pe 14 iulie 2025, și și-a prezentat „adevărata dragoste”. Étienne, politician francez de origine croată, are de doi ani o relație cu Ralf Schumacher, pilot de Formula 1 între 1997 și 2007. Anterior, Ralf își dezvăluise orientarea sexuală.

Într-un interviu pentru postul RTL, Étienne a spus despre partenerul său: „Îi iubesc chipul, îi iubesc caracterul, iubesc totul la el”.

„Într-o lume perfectă, te căsătorești, ai un copil și rămâi împreună toată viața. Acesta a fost și visul meu, dar nu a ieșit. Și nu sunt singurul din lume care este divorțat“, a spus Ralf Schumacher, fratele septuplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, paralizat după un accident de schi, în 2013, într-un interviu acordat unei reviste croate.

Ralf și Cora Schumacher au fost căsătoriți 14 ani. Au divorțat în 2015. Cei doi au un fiu, David (25 de ani).

De altfel, avocatul Corei Schumacher i-a trimis lui Ralf o scrisoare în care, printre altele, îl avertizează să nu mai spună „atâtea minciuni” în diferitele sale interviuri „de iubire” pe care le acordă alături de partenerul francez.

Cora l-a acuzat că a mai înșelat-o cu persoane de același sex

La pagina a treia a documentului, avocatul femeii scrie: „Declarația pe care ați făcut-o într-un alt interviu de dragoste, la RTL, este demonstrabil falsă, și anume că ați fost fidel fostei soții pe tot parcursul căsniciei”. „După cum vă amintiți, clienta noastră are numeroase dovezi că ați înșelat-o în timpul căsătoriei cu persoane de același sex. Vă asigurăm că am securizat chitanțele relevante. Același lucru este valabil și pentru modul în care ați reacționat atunci când clienta noastră v-a confruntat cu astfel de probleme în timpul căsătoriei”, se mai arăta în scrisoare.

Acum, în februarie, Cora Schumacher a confirmat oficial relația cu Steven Bo Bekendam. Cei doi au preferat inițial discreția, alegând să nu ofere detalii publice despre începutul relației.

Ralf Schumacher a concurat pentru echipele Jordan, Williams și Toyota timp de un deceniu, până în 2007. El a participat la 182 de Grand Prix-uri, în care a obținut 6 victorii și 27 de clasări pe podium. Cele mai bune rezultate au fost în 2001 și 2002, când a terminat Campionatul Mondial pe locul 4.

