Ultima postare din mediul online, realizată chiar de Ziua Îndrăgostiților, l-a adus în prim-plan pe noul ei partener și a generat numeroase reacții din partea admiratorilor.

Imaginea publicată o surprinde pe Cora Schumacher într-un moment tandru alături de partenerul ei, Steven Bo Bekendam, într-un decor tipic american, iar mesajul scurt atașat fotografiei sugerează că relația este una serioasă. Comentariile pozitive au apărut rapid, iar susținătorii i-au transmis felicitări și urări de bine.

Relația, confirmată public după luni de discreție

În urmă cu aproximativ o lună, Cora Schumacher a confirmat oficial relația cu Steven Bo Bekendam, însă povestea lor ar dura deja de circa șase luni. Cei doi au preferat inițial discreția, alegând să nu ofere detalii publice despre începutul relației.

Fotografia realizată în Texas, locul natal al partenerului ei, îi arată pe Cora Schumacher și Steven Bo Bekendam sărutându-se în fața unei localități tematice western, iar mesajul „El este alesul” a fost interpretat de fani ca o confirmare clară a stabilității relației.

Într-un interviu acordat publicației Bild, vedeta a explicat că legătura dintre ei s-a construit pe înțelegere reciprocă și experiențe de viață similare. Ea a spus că doar cineva care a trecut prin situații dificile asemănătoare poate înțelege cu adevărat trăirile partenerului și urmele emoționale ale trecutului.

Postarea a fost întâmpinată cu numeroase mesaje de susținere. Mulți admiratori au felicitat-o pentru noul început și au subliniat că merită această perioadă de liniște după momentele dificile din trecut. Comentarii precum „Mă bucur pentru tine” sau „Ai găsit fericirea după o perioadă grea” s-au repetat frecvent.

Viața sentimentală a fostei prezentatoare a fost intens mediatizată încă din perioada mariajului cu Ralf Schumacher, fost pilot de Formula 1 și nimeni altul decât fratele lui Michael Schumacher, de care s-a despărțit în urmă cu mai mulți ani. De atunci, fiecare apariție publică sau declarație despre viața personală a stârnit interesul presei mondene.

„El este pacea mea, îmi dă speranță și mă face să cred din nou. Este solid, constant și cu adevărat unul dintre cei mai buni”, mai scris Cora Schumacher despre Steven Bo Bekendam pe Instagram.

Și fiul ei, David Schumacher, pare să traverseze o etapă fericită. Recent, tânărul pilot și-a anunțat logodna, semn că familia trăiește o perioadă pozitivă din punct de vedere personal. Pentru fani, coincidența acestor vești a fost încă un motiv de entuziasm.

Ralf Schumacher urmează să se căsătorească

Aceste informații vin într-o perioadă în care și Ralf Schumacher a anunțat că urmează să se căsătorească în luna mai cu Etienne Bousquet-Cassagne, un bărbat cu 14 ani mai tânăr decât el. După nuntă, ei vor organiza o petrecere grandioasă, care va dura trei zile, în Saint-Tropez.

„Steven și cu mine le dorim lui Ralf și lui Etienne toate cele bune și mult noroc”, a spus Cora Schumacher pentru Bild.

