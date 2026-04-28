  • Ralf și Étienne conduc o afacere de vinuri premium în Dobrovo, vestul Sloveniei, unde produc Ribolla Gialla și alte vinuri speciale. Cei doi își împart timpul între casele lor din Africa de Sud, Franța și Austria.
  • Schumacher și-a făcut publică relația în 2024, generând reacții neașteptate. În timp ce fosta soție, Cora, a avut o reacție negativă, fiul său, David, 25 de ani, i-a oferit sprijin public, exprimându-și bucuria pentru fericirea tatălui său.

„Étienne a apărut și totul s-a schimbat”

Ralf Schumacher, fostul pilot de Formula 1, se pregătește să își oficializeze relația cu Étienne Bousquet-Cassagne, partenerul său cu 14 ani mai tânăr, într-o ceremonie programată pentru luna mai, în Saint-Tropez.

După ce a trecut printr-un divorț tumultuos de fosta soție, Cora, în 2015, și a făcut publică orientarea sa sexuală, în 2025.

Schumacher declară că acum trăiește cea mai fericită perioadă a vieții sale. „Nu căutam un partener, dar Étienne a apărut și totul s-a schimbat, chimia dintre noi este incredibilă”, a spus el, în interviul pentru Expressen.

Cuplul s-a cunoscut în 2019, la cursa de Formula 1 de la Monte Carlo. Schumacher lucra ca expert în Formula 1 pentru Sky. 

La început, mă însoțea la toate cursele. Acum călătoresc uneori singur. Sunt foarte ocupat, iar el trebuie să aștepte la hotel sau în alt oraș. Devine puțin plictisitor Acum preferă să rămână acasă. Dar sunt puține momente când suntem despărțiți. 

Vin și dragoste în Slovenia

Ralf și Étienne nu împărtășesc doar o poveste de dragoste, ci și o pasiune comună pentru vinificație. Cei doi gestionează împreună o afacere (cooperativa Klet Brda) în Dobrovo, Slovenia, la granița cu Italia, unde produc vinuri premium.

„Am descoperit Ribolla Gialla din întâmplare, iar acum încerc să creez vinuri care să concureze cu forțele naturii, aproape ca într-o cursă de Formula 1”, a explicat Schumacher.

Vinul pentru mine, un pahar sau două seara, este un stil de viață!

„Deoarece s-a născut în regiunea Bordeaux și provine dintr-o familie numeroasă de fermieri, s-a născut într-o tradiție a vinului și a cultivării viței de vie“, explică Ralf.

Trebuie să petrec mult timp antrenându-mă acum, că am un iubit tânăr. 

Pe lângă vin, cei doi își împart timpul între casele lor din Africa de Sud, sudul Franței și Austria.

„Avem un stil de viață comun cu prietenii noștri din Europa, care trăiesc și ei în Africa de Sud o parte din an”, spune fostul pilot.

Ralf, care deține licență de pilot, adaugă că din cauza prețurilor crescute la combustibil, zborurile cu avionul personal sunt mai rare.

Schumacher și-a făcut publică relația cu Étienne în 2025, fără să își avertizeze partenerul.

A fost nedrept din partea mea să nu îl anunț, dar simțeam că este momentul potrivit pentru noi.

„M-am gândit că, pentru că nu mai sunt activ în Formula 1, nu mai sunt interesant”

Deși credea că nu va atrage atenția, reacțiile au fost neașteptat de numeroase: „M-am gândit că, pentru că nu mai sunt activ în Formula 1, nu mai sunt interesant, dar am fost surprins de interesul generat”, a adăugat el.

Fosta sa soție, Cora, nu a primit bine vestea. Aceasta a ars rochia de mireasă și a numit gestul lui Ralf „un cuțit în inimă”.

În schimb, fiul lor, David, pilot și el, i-a oferit sprijin public: „Sunt foarte fericit că ai găsit pe cineva alături de care te simți bine și în siguranță. Te susțin sută la sută, tata, și îți doresc tot binele”.

„Nu am fost niciodată atât de fericit”

În ciuda provocărilor din trecut, Schumacher se declară acum împlinit. „Divorțul a fost dificil, mai ales pentru David, care era tânăr la acea vreme. Dar acum totul este liniștit, iar eu nu am fost niciodată atât de fericit”.

Vor dansa pe „Always on my mind” a lui Elvis

Ralf Schumacher, care a obținut 27 de podiumuri în cariera sa de Formula 1, spune că nu a dorit să rămână blocat în trecut.

Formula 1 este minunată, iar acum, ca expert pentru Sky, văd totul dintr-o altă perspectivă. Dar nu am vrut să fiu unul dintre acei piloți care repetă mereu același lucru. Vinificația și parteneriatul cu Étienne mi-au oferit o nouă viață.

Ralf și iubitul lui se vor căsători luna viitoare, la Saint-Tropez. Vor dansa pe clasicul „Always on my mind” , al lui Elvis Presley.

„Nimeni nu iese vreodată în față și spune ceva negativ, nu m-am simțit niciodată ofensat, dar poate asta se datorează faptului că locuim în sudul Franței și în Austria. Dacă am locui în mijlocul Germaniei, ar fi altfel”, a conchis Ralf.

Fostul star din Formula 1 a ieșit public, pe 14 iulie 2025, și și-a prezentat „adevărata dragoste”. Étienne, politician francez de origine croată, are de doi ani o relație cu Ralf Schumacher, pilot de Formula 1 între 1997 și 2007. Anterior, Ralf își dezvăluise orientarea sexuală.

„Îi iubesc chipul, îi iubesc caracterul, iubesc totul la el”

Într-un interviu pentru postul RTL, Étienne a spus despre partenerul său că „îi iubesc chipul, îi iubesc caracterul, iubesc totul la el”.

„Într-o lume perfectă, te căsătorești, ai un copil și rămâi împreună toată viața. Acesta a fost și visul meu, dar nu a ieșit. Și nu sunt singurul din lume care este divorțat“, a spus Ralf Schumacher, fratele septuplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, paralizat după un accident de schi, în 2013, într-un interviu acordat unei reviste croate.

Ralf și Cora Schumacher au fost căsătoriți 14 ani. Au divortaț în 2015. Cei doi au un fiu, David (25 de ani).

De altfel, avocatul Corei Schumacher i-a trimis lui Ralf o scrisoare în care, printre altele, îl avertizează să nu mai spună „atâtea minciuni” în diferitele sale interviuri „de iubire” pe care le acordă alături de partenerul francez.

Cora l-a acuzat că a mai înșelat-o cu persoane de același sex

La pagina a treia a documentului, avocatul femeii scrie că „declarația pe care ați făcut-o într-un alt interviu de dragoste, la RTL, este demonstrabil falsă, și anume că ați fost fidel fostei soții pe tot parcursul căsniciei”. „După cum vă amintiți, clienta noastră are numeroase dovezi că ați înșelat-o în timpul căsătoriei cu persoane de același sex. Vă asigurăm că am securizat chitanțele relevante. Același lucru este valabil și pentru modul în care ați reacționat atunci când clienta noastră v-a confruntat cu astfel de probleme în timpul căsătoriei”, se mai arăta în scrisoare.

Acum, în februarie, Cora Schumacher a confirmat oficial relația cu Steven Bo Bekendam. Cei doi au preferat inițial discreția, alegând să nu ofere detalii publice despre începutul relației.

Cora Schumacher
Ralf Schumacher a concurat pentru echipele Jordan, Williams și Toyota timp de un deceniu, până în 2007.

El a participat la 182 de Grand Prix-uri, în care a obținut 6 victorii și 27 de clasări pe podium. Cele mai bune rezultate au fost în 2001 și 2002, când a terminat Campionatul Mondial pe locul 4.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

