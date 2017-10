România a fost eliminată de Senegal la Campionatul Mondial de minifotbal din Tunisia, după loviturile de departajare, informează campionateminifotbal.ro



Cupa Mondială din Tunisia, de la Nabeul, se încheie pentru jucătorii noștri în optimi, cu mult mai devreme decât ne-am fi așteptat și în fața unui adversar inferior, dar care și-a fructificat la maxim șansele ivite. România părăsește turneul alături de campioană mondială, SUA și de campioana europeană, Rusia, într-o zi a marilor surprize.



România era favorita tuturor înaintea meciului cu Senegal, o debutantă la un turneu major. Românii avuseseră un parcurs perfect în grupe, 3 victorii din 3 și golaveraj 13-1, semn că totul mergea conform planului.

Africanii au deschis scorul senegalezii, tricolorii au ratat incredibil. Pe contraatac, Senegal a făcut 2-0! A durat 32 de minute ca să găsim cheia desfacerii apărării adverse. Claudiu Vlad a marcat din apropierea porții și a reaprins speranțele. Senegalul a primit și un cartonaș roșu, din două galbene, cu 10 minute înainte de final și africanii au fost forțați să joace 5 minute cu un om în minus.

România a fost eliminată de Senegal la Campionatul Mondial de minifotbal din Tunisia. Trei bare și o lovitură de departajare ratată

La chiar ultima fază a meciului, după trei bare, în primul minut de prelungiri, Călugăreanu a prins un șut superb și a egalat la doi. Cele două reprize de prelungiri, de câte cinci minute, nu au adus nimic.



S-a ajuns astfel la loteria loviturilor de la 7 metri. Cei trei senegalezi au executat perfect loviturile. iar primul nostru executant, Claudiu Vlad, a tras în brațele portarului african. Tristețe maximă.



CM, optimi de finală

România – Senegal 3-5 (2-2, 0-2) după executarea loviturilor de la 7 metri

Stadion: Nabeul, spectatori: 100

Au marcat: C. Vlad și Călugăreanu

La loviturile de la 7 metri a marcat: M. Popa

România: Amarinei – Vincene, M. Popa, I. Marian, Burciu, Călugăreanu, C. Vlad, Crăciun, C. Pușcă, M. Pușcă, R. Radu, Tănase, Plopeanu

Rezerve neutilizate: Eftimie și Paulevici.

Citiți și România a fost eliminată de Senegal la Campionatul Mondial de minifotbal din Tunisia