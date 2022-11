Mondialul din Qatar e aproape să înceapă, noi ne mulțumit cu partide de pregătire în fața altor necalificate.

Contra Sloveniei, echipa lui Edward Iordănescu a avut o primă parte „de„groază” (0-7, raportul șuturilor „pe poartă). După bara lui Burcă (min.. 7), oaspeții au punctat de două ori (Sesko 26, Sporar 31), pe fondul „baletului” din apărarea tricoloră, cu portarul Moldovan, Nedelcearu și Vărăjelu în rol de primadone.

Românii au avut un act doi mult mai consistenr. Drăguș a egalat, cu un „vinclu” de generic tv (64), Moruțan a zguduit „transversala”, Pușcaș nu l-a putut bate pe Oblak din 4 metri!

S-a terminat 1-2, rezultat îngrijorător în perspectiva viitoarelor preliminarii pentru Euro 2024.

„Tactic, mă bucur că echipa a reușit să pună în practică ideile mele. Am pus accent pe tineri și ne-am asumat asta. Obiectivul era să obținem și un rezultat pozitiv. O greșeală individuală și o nesincronizare la golul doi a făcut să intrăm la pauză cu un scor mefavoabil. În repriza a doua am făcut altceva, am creat alte unghiuri de joc și am avut foarte multe ocazii. Puteam să obținem măcar un egal”, a declarat, la final, Edi Iordănescu.

Goalkeeperul Horațiu Moldovan, Vătăjelu, Opruț, Petrila și Boloca au debutat sub tricolor în partida din această seară.

INTERVIU. Despre Timișoara, Capitală Culturală Europeană: „Proiectul s-a pliat ca o mănușă pe interesele baronilor imobiliari locali"

Următorul amical al tricolorilor, Republica Moldova – România, va avea loc pe 20 noiembrie, la Chișinău, de la ora 20.30.

Foto: Gazeta Sporturilor

