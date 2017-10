Să râdem, din nou, cu Dan Nistor: ”Îmi pare nespus de rău că nu am marcat, dar nu am putut să înscriu”. Dan Nistor n-are rival în fotbalul românesc când vine vorba de declarații hilare.

După celebra afirmație „În afară de cele șase goluri, Steaua nu a mai avut nicio ocazie”, oferită după un meci în Ghencea pierdut de Pandurii cu 6-0, mijlocașul a lovit din nou.

Să râdem, din nou, cu Dan Nistor: „Ce să mai zic, nu mai zic nimic!”

Mijlocașul în vârstă de 29 de ani a fost unul dintre „groparii” celor de la CFR Cluj în meciul din șaisprezecimile de finală din Cupa României, pierdut la loviturile de departajare în fața celor de la FC Botoșani, ratând una dintre loviturile de departajare. Ceilalți doi ardeleni care au ratat au fost Păun și Deac.

„Din câte îmi amintesc, am avut şi un gol anulat care cred şi din câte am auzit perfect valabil. Penalty clar şi în repriza a doua. Ce să zic, nu mai zic nimic. Îmi pare nespus de rău că am ratat, dar n-am putut să înscriu.

Ne doream să câştigăm acest trofeu, dar şansele noastre s-au dus. Urmează meciul cu Gaz Metan. Pare meci uşor, dar e meci greu”, a spus Dan Nistor la Telekomsport.

