Serena Williams ratează meciul cu Sharapova, din cauza unei accidentări

Serena a acuzat o accidentare la mâna dreaptă și a abandonat cu doar câteva minute înainte de startul partidei.

Serena Williams a explicat într-o conferință de presă cauzele accidentării: ”Din păcate, am niște probleme la mușchii pectorali și nu pot servi, așa că era greu să joc fără să pot servi. La meciul de dublu, disputat ieri, am folosit mai multe benzi kineto, dar nu a fost mult mai bine. N-am mai simțit niciodată o așa ceva în viața mea. Este atât de dureros”.

“I unfortunately been having some issues with my pec muscle… right now I can’t actually serve so it’s actually hard to play when I can’t physically serve.”@serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/QEGhy7Y6Si

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018