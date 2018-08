Simona Halep – Kaia Kanepi (luni, ora 18.00), în primul tur de la US Open 2018. Un singur meci direct. Traseul spre trofeu

US Open – primul tur

Simona Halep – Kaia Kanepi (luni, ora 18.00, Terenul Louis Armstrog)

Jucătoarea română, numărul unu mondial şi principala favorită, o va înfrunta pe estonă în prima rundă a turneului, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York.

Halep (26 ani), care anul trecut a pierdut în primul tur la US Open, s-a impus în singurul său meci cu Kanepi (33 ani, 44 WTA), în 2014, la Doha, cu 6-4, 3-6, 7-6 (5), în turul al doilea. Kanepi a ajuns până în sferturi la ediţia din 2017.

Numărul 1 mondial a fost repartizată pe aceeași parte de tablou cu Serena Williams, Venus Williams, Garbine Muguruza și Karolina Pliskova!

Cu Serena Williams, considerată favorită la câștigarea turneului de către casele de pariuri, Simona s-ar putea întâlni încă din optimi!

Traseul Simonei Halep la US Open 2018:

turul I: Kaia Kanepi;

turul II: Dalila Jakupovic sau o jucătoare din calificari;

turul III: Anastasia Pavliuchenkova (posibil);

optimi: Serena Williams sau Venus Williams (posibil);

sferturi: Garbine Muguruza sau Karolina Pliskova (posibil);

semifinale: Sloane Stephens sau Elina Svitolina (posibil);

finala: Caroline Wozniacki sau Angelique Kerber (posibil).

Campioana en titre, americanca Sloane Stephens, a treia favorită anul acesta, va juca în runda inaugurală cu rusoaica Evghenia Rodina.

Daneza Caroline Wozniacki, campioană anul acesta la Australian Open şi a doua favorită la Flushing Meadows, va debuta contra australiencei Samantha Stosur, campioană în 2011 la New York.

Americanca Serena Williams, care are şase titluri de campioană la US Open, cap de serie numărul 17, va juca în primul tur cu poloneza Magda Linette. Sora sa Venus, cap de serie numărul 16, va juca în prima rundă cu o altă fostă campioană, rusoaica Svetlana Kuzneţova. Venus şi Serena s-ar putea înfrunta în turul al treilea la US Open.

Maria Şarapova, campioană pe teren american în 2006, va juca în primul tur cu o jucătoare venită din calificări, iar germanca Angelique Kerber, care a cucerit titlul în 2016, o va înfrunta pe rusoaica Margarita Gasparian.

US Open 2018. Programul româncelor pe tabloul principal. Alexandra Dulgheru joacă azi, în ultimul tur al calificărilor / VIDEO

Citiți și Așa arată echipamentul în care va juca Simona Halep la US Open 2018 / VIDEO