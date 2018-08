Cadoul primit de antrenorul Simonei Halep din partea firmei Nike

Darren Cahill a primit două perechi de pantofi de sport inscripționate cu Simo', prescurtarea numelui liderului WTA. Primele trei litere sunt colorate astfel încât să alcătuiască drapelul României, iar în locul literei O' este luat de o inimă.

Mulțumesc, Nike, pentru aceste nemaipomeniți pantofi de tenis cu «Simo», realizați special pentru a marca victoria ei la Roland Garros', a scris antrenorul australian pe site-ul de socializare amintit.

Thank you @Nikecourt for these amazing tennis shoes marked with SIM? to honour her RG win ??? @Simona_Halep #thebest pic.twitter.com/TvqdLv1KfO

— Darren Cahill (@darren_cahill) August 26, 2018