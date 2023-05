Simona Halep, care are 31 de ani, este suspendată din 22 octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv la US Open cu roxadustat, substanță interzisă. Acum ea se confruntă cu o nouă acuzație, făcută publică vineri seara, 19 mai.

Aceasta constă în neregulile din paşaportul biologic și s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP (pașaportul biologic, n.red.) al Simonei Halep de către un grup independent de experţi ABP. Această acuzaţie este separată şi în plus faţă de cea legată de roxadustat, din august 2022, care a atras suspendarea provizorie iniţială a Simonei Halep.

„Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de încălcare suplimentară şi separată a Programului antidoping de tenis (TADP), legată de nereguli din paşaportul biologic al sportivului (ABP). Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, ca urmare a testării pozitive pentru substanţa interzisă roxadustat la US Open în august anul trecut”, se arată într-un comunicat postat de ITIA pe site-ul oficial.

Simona Halep a reacționat la câteva ore după publicarea comunicatului ITIA și a postat pe contul de Instagram un mesaj în care acuză oficialii Agenției că o hărțuiesc. Ea a explicat și care e încălcarea suplimentară a Programului antidoping din tenis: „o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu”.

„Din 7 octombrie, de când am fost acuzată de ITIA de dopaj, am trăit cel mai mare coșmar din viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția, în timp ce eu nici măcar nu am luat în calcul VREODATĂ să apelez la vreo substanță interzisă.

Am încercat de două ori să fiu judecată de un tribunal independent, dar ITIA a găsit în mod constant motive pentru a amâna asta. Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, ei au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

Trei experți de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge au fost extrem de clari și au stabilit că sângele meu este total normal.

Mă simt neajutorată în fața unei astfel de hărțuiri și simt că vor să mă găsească vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui tip de trișare, nu se aliniază cu valorile mele.

Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea de a accesa în sfârșit judecători independenți și imparțiali într-un tribunal, care să-mi dea șansa să-mi dovedesc nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să-mi pot susține în sfârșit cazul la termenul de la finalul lunii, după mai multe întârzieri provocate de ITIA.

Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mei mi-au dat curajul să continui să mă antrenez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu am cum să vă mulțumesc îndeajuns pentru asta!”, a scris Simona pe Instagram.

Mesajul Simonei Halep a fost comentat scurt de antrenorul ei, Patrick Mouratoglou: „Această hărţuire depăşeşte mult limitele acceptabilului”.

Pașaportul biologic a fost introdus în tenis în 2014 și este utilizat de agențiile antidoping pentru a monitoriza în timp variabilele biologice care dezvăluie indirect efectele dopajului, mai degrabă decât în încercarea de a detecta substanța sau metoda de dopaj în sine. Practic, dacă valorile măsurate din sânge de-a lungul timpului ies din parametrii normali ai sportivului, ceea ce se numește „iregularități în pașaportul biologic”, atunci e un semnal că acesta ar fi putut apela la substanțe interzise.

Nicole Sapstead, Senior Director pentru antidoping la ITIA, a declarat că anunțul de vineri complică procesul Simonei Halep: „Apreciem că există un mare interes al mass-media în aceste cazuri. Dar ar fi nepotrivit ca noi să comentăm detaliile până la încheierea procesului. Vom continua să colaborăm cu tribunalul independent Sport Resolutions și cu reprezentanții Simonei Halep”.

