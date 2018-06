După 24 de ani de la meciul cu Suedia, din sferturile Cupei Mondiale, ”Arnold” a vorbit pentru prima dată despre greșeala lui Florin Prunea, care, practic, a trimis acasă ”Generația de Aur”.

România a fost aproape e o semifinală de vis la turneul final din 1994, din America, dar a ratat-o la mustață după înfrângerea cu Suedia, una în care eroarea lui Florin Prunea a contat decisiv. La 24 de ani de la acel moment, Bogdan Stelea, rezervă în acea partidă, a vorbit despre emoțiile și trăirile de atunci și a explicat cum a gândit Prunea faza fatidică.

Vorbește despre mentalitate greșită

Totul la SportsED, în cadrul unei întâlniri cu fanii de la Sports Festival, discuție liberă la care au mai participat nume grele din lumea sportului: Andrei Pavel, Narcisa Lecușanu, Ghiță Mureșan, dar si doi invitați surpriză: Albert ”Chapi” Ferrer și Juliano Belletti, reprezentani ai ”Legendelor Barcelonei”. Dialogul a fost moderat de Virgil Stănescu, fostul căpitan al naționalei de baschet.

”De a lungul anilor mi s-a întâmplat de multe ori să greșesc, pentru că eram disperat să ies pe toate centrările. Ceea ce a pățit Prunea la Mondial este consecința faptului cum am fost crescuți și educați de mici vizavi de ce trebuie să facă un portar: să iasă pe orice minge. Era obligat să facă un lucru pe care în faza respectivă nu era convins că trebuie să-l facă. Mi-e greu să spun ce aș fi făcut eu. Poate luam mingea, poate nu…. dovadă că la meciul cu Franța, ani mai târziu, am greșit la fel, tocmai de asta, pentru că eram disperat să ies pe orice centrare. În timpul meciului, în putine situații gândești, în cele mai multe acționezi instinctual”, Bogdan Stelea – fost portar ”Generația de Aur”.

”Arnold” le-a explicat fanilor de la Sports Festival care crede că a fost motivul pentru care el și coechipierii lui din ”Generația de Aur” nu au reușit să câștige măcar o medalie la turneele finale.

”Noi am fost crescuți cu mentalitatea că nu trebuie să pierzi, iar asta e cea mai mare greșeală care există în sport. Am făcut această greșeală, de a nu accepta că puteam pierde. De multe ori am intrat cu presiune suplimentară. Nu se întâmpla nimic dacă pierdeam, deși știam că am dat totul pe teren. Tocmai de aceea, în momentele cheie, când trebuia să câștigăm ceva important, am capotat, pentru că am pus prea mare presiune pe noi” – Bogdan Stelea, fost portar ”Generația de Aur”

Sfaturi de la campioni pentru fanii sportului

Sportivii au discutat câteva ore la SportsED cu cei prezenți, au împărtășit din experiențele lor și le-au dat sfaturi celor care fac sport și nu numai.” Mă bucur că am putut să le vorbesc oamenilor, am povestit despre viața noastră. Cred că pentru ei contează mult ce le-am spus din experiența noastră. Noi le dăm sfaturi pe care nu le primesc din altă parte, suntem sinceri și sperăm să ajutăm generațiile care vin să-și găsească drumul. Îmi place să fiu alături de oameni și să împărtășesc poveștile mele, dar nu știu dacă o voi face ca și carieră. Acum vreau doar să o ajut pe Simona Halep să devină din ce în ce mai bună, mă concentrez pe partea de antrenorat” – Andrei Pavel, fost tenisman.

”M-am simțit foarte relaxat, aș fi stat ore de vorbă, îmi place să transmit din experiența mea. Nu știu dacă sunt un povestitor bun, dar sunt un an analist bun. E posibil ca în viitor să ajung să fac asta,ca job, să le vorbesc oamenilor despre ce am trăit eu. Când faci ceva cu pasiune poți ajuta multe persoane. Dacă pe timpul meu anumiți jucători din fotbalul nostru ar fi fost mediatizați ca cei de azi și ar fi existat acțiuni în care să-și prezinte experiențele, aș fi avut mai multe de învățat”, a spus Bogdan Stelea, fost portar ”Generația de Aur”.