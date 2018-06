Suedia – Elveția

Selecţionerul echipei de fotbal a Elveţiei, sârbul Vladimir Petkovic, ridică ștacheta. Nu se mulțumește doar cu trecerea de faza grupelor.

“Calificarea în optimile de finală era obiectivul minim pe care ni-l fixasem. Acum, noi putem să ne concentrăm asupra adversarului (Suedia). Cu Costa Rica, eu am vrut să joc cu cei mai buni jucători ai mei. Am primit două cartonaşe galbene, Schaer şi Lichtsteiner vor fi suspendaţi pentru următorul meci, însă avem 23 de jucători în lot şi am încredere în cei care rămân. Sunt sigur că jucătorii mei vor da 120 la sută pe teren”, a afirmat selecţionerul “Ţării Cantoanelor”.

Echipa Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a remizat cu selecţionata Costa Ricăi, 2-2 (1-0), miercuri seara, la Nijnîi Novgorod, în Grupa E.