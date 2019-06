Mijlocașul lui Mainz și al echipei naționale, cu 34 de selecții și 3 goluri pentru România, a subliniat importanța partidei de la Oslo: ”Nu aș vrea să fiu prea drastic, însă consider că meciul din Norvegia este decisiv pentru noi. Cred că dacă dorim să ne calificăm la Campionatul European trebuie să câștigăm în Norvegia”.

Maxim lansează un mesaj de încurajare pentru întregul grup: ”Trebuie să ne gândim mereu la victorie, indiferent de numele adversarului. Echipa națională trebuie să aibă obiective înalte, deoarece doar așa fotbalul românesc poate crește. Personal, încerc să nu mă concentrez foarte mult pe adversarul pe care îl am în față, ci să-mi expun calitățile și să ajut echipa națională”.

Tricolorul este conștient că jocul reprezentativei Norvegiei se bazează mai mult pe forță: ”Cred că ne va aștepta un meci similar cu cel din Suedia. Atâta timp cât nu vom intra la luptă cu ei și vom profita de calitățile noastre, iar mingea va fi în posesia noastră cât mai mult timp cred că avem șanse foarte mari de a câștiga acest meci. Avem jucători de calitate atât în defensivă, cât și în ofensivă. Avem jucători care pot face diferența în ultimii 30 de metri și trebuie să profităm de acest lucru”.

Alex Maxim lasă la poarta cantonamentului problemele de la echipa club, unde nu a jucat prea mult: ”Eu încerc meregeu să mă concentrez pe lucrurile pozitive, atât la echipa de club, cât și la echipa națională. Încerc mereu să fiu la un nivel foarte ridicat din punct de vedere fizic, să mă concentrez pe ce am eu de făcut, pentru că ăsta e lucrul cel mai important. Cu siguranță, când sunt la echipa națională gândul meu este doar aici, indiferent de ceea ce se întâmplă în exterior”.

Alexandru Maxim crede că naționala României are viitor: ”Jucătorii români sunt de calitate, le place mingea. Mereu am avut generații talentate. În momentul de față avem jucători tineri cu un potențial foarte mare, iar naționala este pe drumul cel bun. Am avut rezultate pozitive în ultima perioadă. Vin jucători din urmă care pot ajuta echipa națională. Campionatul European este foarte important pentru viitorul fotbalului românesc, pentru viitorul acestor jucători tineri care vin din urmă. Merită tot efortul pe care îl facem, dacă ne calificăm la Euro 2020”.

Pus în fața unui exercițiu de imaginație, gol Maxim pe Arena Națională la Euro 2020, fotbalistul a subliniat: ”Sentimentul de a juca și marca pentru națională este inegalabil”.

Fotbalistul născut la Piatra Neamț acceptă cu greu postura de rezervă: ”Cu tot respectul pentru Mister, nu sunt prea fericit niciun moment atunci când nu sunt în teren, când sunt schimbat. Îmi doresc mereu să joc, indiferent de loc, de echipa la care joc, cu atât mai mult la echipa națională. Îmi doresc din tot sufletul să fiu meci de meci în teren, și dacă se poate 90 de minute”.

Alexandru Maxim spune că ia în calcul o despărțire de Mainz: ”Totul este deschis, îmi doresc să joc la un nivel cât mai înalt. Consider că încă pot face lucrul acesta, mai am câțiva ani buni în față de jucat și vreau să o fac la un nivel cât mai înalt”.

Tricolorii s-au reunit sâmbătă pentru dubla cu Norvegia (vineri, 7 iunie) și Malta (luni, 10 iunie, deplasare). | FOTO&VIDEO

