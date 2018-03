Vasile Miriuță, despre Dinamo: ”Și dacă aș fi calificat echipa în play-off, plecam!”.

Înlocuit din funcția de antrenor de la Dinamo, după ce echipa roș-albă a ratat calificarea în play-off-ul din Liga 1, Vasile Miriuță a rupt tăcerea.

Fostul tehnician al ”câinilor” spune că n-a avut ”bulan” și că oricum era gata să-și dea demisia, chiar dacă echipa ar fi ajuns să se lupte cu echipele din fruntea clasamentuluji Ligii 1.

“O spun în premieră: eu şi dacă aş fi calificat Dinamo în play-off, plecam! Eram hotărât dinainte, Marco, băiatul meu, ştia asta”, a declarat Vasile Miriuță la Look TV.

Vasile Miriuță: ”Dacă nu ai bulan, nu poți!”

Tehnicianul a adăugat: ”După meciul cu Astra, am primit un telefon de la Bălănescu, m-am prezentat a doua zi la sediul clubului, ne-am strâns mâna şi ne-am despărţit”.

Despre perioada petrecută la Dinamo, Vasile Miriuță a spus: ”Cât am fost la CFR, am avut bulan, că aşa spunem noi. Amintiţi-vă, cu Iaşiul m-au egalat în minutul 90, am dat gol în minutul 93. Vreo 2-3 meciuri am bătut acasă în minutul 80 şi ceva. Ca antrenor, dacă nu ai bulan, nu poţi”.

Vasile Miriuță a fost demis de la Dinamo după ratarea calificării în play-off, locul său pe banca tehnică fiind luat de Florin Bratu.