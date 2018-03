Volvo XC60, aleasă mașina anului 2018. Noul SUV3 Volvo XC60 a primit titlul ”World Car of the Year 2018” în cadrul New York Auto Show. Se adăugă astfel un nou premiu important în lista tot mai mare de distincții obținute de modelele Volvo.

La începutul anului acesta, XC60 primea premiul ”North American Utility of the Year”, în timp ce SUV-ul compact XC40 a fost numit Mașina Anului 2018 în Europa la Salonului Auto de la Geneva la începutul acestei luni. Premiul ”World Car of the Year” este câștigat pentru prima oară de către un automobil Volvo.

”Mă bucur să văd recunoașterea investițiilor în produse realizate de companie”, spune Håkan Samuelsson, Președinte și CEO al Volvo Cars. ”Avem o competiție dură, dar premiul acesta pentru XC60 dovedește faptul că Volvo are combinația potrivită de design, conectivitate și siguranță care atrage consumatorii din jurul lumii”. Pentru noul XC60, mașina cu cele mai bune performanțe la Euro NCAP în 2017, sistemul Autonomous Emergency Braking al Volvo City Safety a fost îmbunătățit cu suport la virare pentru momentele în care doar frânarea automată nu poate ajuta la evitarea unei posibile coliziuni.

În plus, sistemul Oncoming Lane Mitigation cu asistență la virare, care te ajută să eviți coliziunile cu mașinile ce vin din sens opus, și sistemul Blind Spot Information (BLIS) cu asistență la virare au fost adăugate pentru a reducere riscul de coliziune la schimbarea benzii de mers.

XC60 este disponibil cu motorizare diesel sau pe benzină și cu motorizarea T8 Twin Engine plug-in hybrid cu motor pe benzină la topul gamei de motorizări, ce poate genera 407CP și accelerație de la 0-100 km în doar 5,3 secunde. Cele două distincții vin la scurt timp după ce Håkan Samuelsson a fost numit ”Personalitatea anului” în cadrul Salonului Auto de la Geneva la începutul acestei luni. Președintele Volvo a primit acest premiu în semn de recunoaștere a muncii sale și a contribuției la succesul Volvo Cars din ultimii ani.