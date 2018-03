Zlatan Ibrahimovic a semnat cu Los Angeles Galaxy. Clubul american a făcut anunțul vineri, cu ajutorul unui videoclip inedit, în care atacantul apare îmbrăcat deja în echipamentul noului club, alături de un leu, animalul cu care starul suedez s-a cumparat în dese rânduri.

“Los Angeles, welcome to Zlatan” (Los Angeles, bine ai venit în Zlatan) – au fost primele cuvinte rostite de Ibrahimovic (36 de ani) în videoclipul de 21 de secunde, în stilul său inconfundabil. Scurtul mesaj de introducere a reprezentat un joc de cuvinte din partea suedezului, care a inversat sensul urării de bun venit.

Acțiunea clubului, în colaborare cu Zlatan, a venit în aceeași zi în care a apărut ediția cotidianului Los Angeles Times în care fotbalistul a cumpărat o pagină întreagă pentru a-și anunța transferul în doar câteva cuvinte: “Dear Los Angeles, you’re welcome” (Dragă Los Angeles, cu plăcere).

Live picture from Los Angeles as LA Galaxy signs for Zlatan pic.twitter.com/nIOK7FobLV

