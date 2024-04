Știri Externe 100.000 de somoni vii s-au vărsat dintr-o cisternă răsturnată pe marginea șoselei. Majoritatea au căzut într-un pârâu și au supraviețuit de Cosmin Stăniloiu . Actualizat Luni, 08 aprilie 2024, 13:56

O cisternă care transporta somon tânăr viu s-a răsturnat, dar cei mai mulți dintre pești au căzut într-un pârâu și „au aterizat în apa curgătoare”, a spus un oficial al Oregon Department of Fish and Wildlife, citat de The New York Times.