Cea mai recentă avertizare a Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) arată că Milton a slăbit până la statutul de uragan de categoria 1.

Uraganul era localizat la aproximativ 105 km vest-sud-vest de Cape Canaveral, locul de unde se lansează în spaţiu rachetele americane, vântul bătând cu 150 km/h.

Milton a atins coasta de vest a Floridei miercuri, în jurul orei locale 20:30 (joi, 3.30 ora României) ca uragan de categoria 3.

Peste 2,8 milioane de locuinţe şi companii din Florida erau fără curent electric joi dimineaţă.

Anterior, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a declarat că furtuna a generat, de asemenea, cel puţin 19 tornade şi a provocat pagube în numeroase comitate, distrugând 125 de case, majoritatea rulote.

Victime, inclusiv decese, au fost raportate în comitatul St. Lucie, dar nu se ştie exact câte sunt.

