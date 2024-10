La sfârșitul lunii septembrie 2024, sud-estul Statelor Unite a fost devastat de trecerea uraganului Helene de categoria 4. În afară de Florida, furtuna a lovit Georgia, Carolina de Sud și Carolina de Nord. Numărul victimelor confirmate depășește 200, în timp ce pagubele sunt estimate la aproximativ 50 de miliarde de dolari.

În septembrie 2022, uraganul Ian a lovit insula Cayo Costa din Florida, dar traiectoria sa nu a cruțat nici alte zone din SUA, precum Carolina de Sud și Carolina de Nord. Bilanțul indică 156 de morți și pagube în valoare de 113 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii august 2021, uraganul Ida a atins Louisiana cu vânturi de peste 220 km/h. Retrogradat la statutul de furtună, acesta și-a continuat cursul până când a lovit statul New York, provocând cel puțin 45 de decese.

Sezonul uraganelor 2017 a fost deosebit de intens. În septembrie, coasta de vest a Floridei a fost lovită de uraganul Irma, care a provocat cel puțin 92 de decese și pagube în valoare de aproape 50 de miliarde de dolari. Statele Georgia și Alabama au fost lovite cel mai puternic.

Tot în septembrie 2017, uraganul Maria a devastat insula Puerto Rico, în Marea Caraibelor. De la estimarea inițială care a raportat câteva zeci de decese, bilanțul oficial, certificat de o comisie specială creată de guvernatorul local și Universitatea George Washington, a raportat un bilanț tragic: 2 975 de victime.

Cu câteva săptămâni înainte, insula San Jose din Texas a fost lovită de uraganul Harvey, de categoria 4. O parte din Houston a fost inundată și au fost confirmate peste 100 de victime. Pagubele au fost uriașe, ridicându-se la 125 de miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii octombrie 2012, uraganul Sandy, de categoria 1, a făcut ravagii în regiunea Atlanticului, atingând nord-estul Statelor Unite, inclusiv New York și New Jersey. S-au înregistrat 130 de victime și pagube în valoare de 65 de miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii august 2005, uraganul Katrina, cu o forță de 5, a devastat coasta de sud a Statelor Unite. Ciclonul puternic a ajuns la țărm în trei zone: Buras în Louisiana, de-a lungul graniței dintre Louisiana și Mississippi, și Keating Beach în Florida.

Cu toate acestea, majoritatea pagubelor au fost concentrate în orașul de coastă New Orleans (Louisiana), care a fost acoperit de ape în mai multe cartiere din cauza cedării digurilor. Bilanțul confirmat a fost de 1 392 de morți, dintre care o mie numai în Louisiana, iar pagubele estimate au fost de 125 de miliarde de dolari.

Uraganul Andrew și-a câștigat renumele „teribil” atunci când a devastat nord-vestul Bahamas și Florida în august 1992, provocând 65 de morți și pagube în valoare de 26,5 miliarde de dolari.

În ceea ce privește capacitatea de distrugere, Andrew, un uragan de categoria 5, este considerat al doilea cel mai distructiv uragan din istoria Statelor Unite.

În secolul XX, uraganele au provocat dezastre în mai multe state americane. Dintre acestea, se remarcă Camille, care în vara anului 1969 a lovit Golful Mexic cu vânturi de 300-320 km/h.

Cel mai devastator uragan din istorie a fost uraganul Labor Day care, în august 1935, a lovit Keys din Florida. În timpul trecerii sale, 400 de persoane și-au pierdut viața, majoritatea veterani de război.

În 1900, uraganul Galveston a provocat 10.000 de morți, fiind cel mai mare din punct de vedere al numărului de victime.

Uraganul Milton, „extrem de periculos” potrivit autorităţilor, a atins miercuri seara Florida, măturând coasta cu vânturi violente, ploi abundente şi inundând centrul acestei peninsule din sud-estul Statelor Unite.

Milton a atins coasta de vest a Floridei „în apropiere de Siesta Key, în comitatul Sarasota”, a scris Centrul american pentru uragane (NHC) în buletinul său de la ora 20.30 (00.30 GMT).

Aducând „vânturi extreme” şi ploi abundente, Milton a provocat „inundaţii rapide” imediat ce a sosit, se arată în buletinul NHC.

