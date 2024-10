Evenimentul începe de la ora 18.00. Deținuții au realizat instalații artistice sub îndrumarea artistei vizuale Regina Damian. Scopul proiectului „Out of the Box” este de a aduce în atenție chestiuni precum toleranța (dreptul la o a doua șansă) și prevenirea faptelor antisociale.

Deținuții din Penitenciarul Timișoara nu au acces la activități creative

„Orice om are nevoie de salvare pe parcursul vieții”, a declarat unul dintre deținuți, se arată în comunicatul de presă.

Mulți dintre cei care au devenit pentru puțin timp artiști au realizat lucrări în care au subliniat importanța salvării naturii.

„Fă bine – ai premiu; greșești – trebuie să plătești”, a spus un alt deținut.

„Proiectul este realizat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, fiind finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara, din Fondul pentru nevoi culturale de urgență. OUT OF THE BOX își propune să răspundă unei nevoi culturale esențiale din comunitate, vizând o categorie socială deseori ignorată: deținuții din Penitenciarul Timișoara, care adesea nu au acces la activități creative”, se mai arată în același comunicat.

Deținuții și-au exprimat emoțiile prin intermediul artei

Cei 32 de deținuți, cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, au avut șansa de a-și exprima gândurile și emoțiile prin intermediul artei.

„Prin acest proiect dorim să influențăm pozitiv viețile deținuților, promovând incluziunea socială și coeziunea comunității timișorene și arătând cum arta și cultura pot schimba destine”, a spus Regina Damian, coordonatoarea proiectului.

Cei care vor să afle mai multe despre proiectul artistic trebuie să știe că vor fi organizate tururi ghidate. La aceste tururi pot lua parte și elevi, și studenți.

„Credem că acest proiect are un impact educativ profund, contribuind la prevenirea infracționalității în rândul tinerilor, prin stimularea empatiei și conștientizării”, a mai precizat Regina Damian.

