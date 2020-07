Testarea de COVID-19 a personalului Complexului Social de Servicii Odai, sambata, 25 aprilie 2020, la intrare si iesirea din cele doua saptamani de lucru in cadrul complexului, in Bucuresti, sambata, 25 aprilie 2020. Pana astazi, 25 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), in carantina institutionalizata sunt 12.009 de persoane, in izolare la domiciliu sunt 26.159 de persoane si, la nivel national, au fost prelucrate 126.645 de teste. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO