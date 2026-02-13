Subvențiile și prețurile mici, dezvoltarea unor baterii de mare capacitate și adăugarea rapidă de funcții impun mașinile chinezești pe piața mondială, arată o analiză Libertatea. Grupurile chineze au vândut pentru prima oară în luna decembrie peste 100.000 de mașini în Europa ducând previziunile pe 2026 spre 1.5 milioane de vehicule.

În dosarul Pfizer vs România, după ce statul a refuzat să mai ia 29 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, tribunalul din Bruxelles ar putea da un prim verdict în martie. Nu a fost stabilită încă data pronunțării deciziei, însă ea va putea fi atacată cu apel şi cu recurs, a precizat pentru Libertatea avocatul Alexandru Stănescu. Miza e de peste 564 milioane euro.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat recent clasamentul primăriilor care cheltuie sume-record pentru servicii private de pază. În top se află Constanța și Arad, iar patronii de bodyguarzi sunt oameni cu lipici la PNL, foști polițiști și un condamnat pentru furt, arată o anchetă Libertatea.

De aproape doi ani și jumătate, în comuna Micești-Argeș, se lucrează la cel mai nou penitenciar din România. Stadiul lucrărilor e de 70%, va fi deschis în acest an. Ca subordonare, acesta va aparține de penitenciarul de la Mioveni. Ca bani din buzunarul tău, române, te va costa 5 milioane de euro. Fiecare dintre cele 19 camere de detenție va avea două mese, 10 scaune, 5 paturi suprapuse, 10 noptiere și două dușuri.

Profesorii și angajații din sistemul de învățământ de stat vor primi indemnizație de hrană 347 de lei lunar doar dacă au salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv, potrivit unui ordin publicat recent în Monitorul Oficial. Banii vor intra odată cu salariile din luna februarie 2026, scrie Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE