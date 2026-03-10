___

Românii recurg tot mai des la cardul de credit pentru cheltuieli zilnice, într-un context în care creditele noi au scăzut și economia a intrat în recesiune tehnică. Valoarea medie a tranzacțiilor a coborât însă de la câteva mii la câteva sute de lei: un semn de prudență, nu de optimism, potrivit Visa Business and Economic Insights.

Conflictul din Iran scumpește carburanții și poate amâna scăderea ratelor. Prețul petrolului a sărit cu 30% față de anul trecut, ceea ce riscă să țină inflația ridicată și să amâne reducerea dobânzilor de către BNR.

Cumperi o casă sau o mașină? Ai nevoie acum și tu de certificat fiscal.

Din 25 februarie 2026, nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să prezinte un certificat fiscal care să ateste că nu are datorii la stat. Fără acest document, tranzacția nu se poate finaliza la notariat.

Cererea de credite ipotecare rămâne ridicată la Timișoara, orașul înregistrând mai multe tranzacții imobiliare decât media națională, în special pe locuințe noi, conform datelor BCR. Între timp, chiriile devin tot mai greu de găsit: oferta a scăzut puternic, iar fiecare apartament disponibil a atras în medie trei chiriași în 2025. Dacă stai în chirie la Timișoara, un credit ipotecar merită cel puțin calculat.

Raiffeisen este aproape să preia Garanti Bank România de la grupul spaniol BBVA, tranzacția urmând să fie avizată de BNR și Consiliul Concurenței. Mutarea ar urca Raiffeisen pe locul 4 în piața bancară locală, o consolidare importantă care poate influența ofertele de credite din piață.

