Cele 5.500 de oi pot fi recunoscute după crotaliile albe

Ferma se află în apropierea localității Blackall, într-o zonă rurală din Queensland. Din proprietate au dispărut atât oi, cât și berbeci Dorper, iar anchetatorii au stabilit că furturile ar fi avut loc între lunile februarie și mai 2026. Poliția încearcă acum să afle unde au ajuns miile de animale și cere ajutorul oamenilor care ar fi putut vedea transporturi neobișnuite de oi în regiune.

Anchetatorii au un indiciu important. Animalele sunt prevăzute cu crotalii albe și figurează în Sistemul Național Australian de Identificare a Animalelor, NLIS. Sistemul este folosit pentru identificarea și urmărirea animalelor, iar polițiștii speră că aceste însemne îi vor putea ajuta să stabilească traseul turmei și locul în care au ajuns oile.

Autoritățile au cerut deja ajutorul persoanelor care au observat, în perioada în care animalele au dispărut, deplasări neobișnuite ale unor turme, transporturi de animale sau alte activități suspecte în apropierea fermei.

Poliția caută informații de la fermieri și transportatori

Pentru găsirea animalelor și identificarea celor care le-au furat, polițiștii colaborează cu fermierii din regiune, operatorii piețelor și târgurilor de animale, companiile care transportă animale și alți reprezentanți ai industriei. Anchetatorii speră în special ca cineva să fi observat o turmă mare de oi Dorper sau transporturi care au ieșit din tiparul obișnuit în zona Blackall.

Poliția din Queensland caută cele aproximativ 5.500 de oi dispărute și le cere fermierilor, transportatorilor și celor care au observat mișcări neobișnuite de animale în zona Blackall să ofere informații. Sursă foto: Queensland Police Service

Potrivit poliției, furturile de animale reprezintă în continuare o problemă importantă pentru poliția din zonele rurale din Queensland și pot produce pierderi financiare foarte mari fermierilor. În acest caz, valoarea celor aproximativ 5.500 de oi este estimată la peste 1,7 milioane de dolari.

De ce este dificilă ancheta unui furt de mii de animale

Investigațiile privind furturile de animale pot fi complicate, mai ales în regiunile rurale foarte întinse. Urmărirea unei turme poate presupune verificarea unor trasee lungi și a mai multor etape prin care animalele ar fi putut fi transportate sau comercializate. Tocmai de aceea, poliția încearcă să adune informații din cât mai multe puncte ale circuitului: de la crescători și transportatori până la piețele unde sunt vândute animale.

Autoritățile le cer tuturor celor care au informații despre cele 5.500 de oi sau care au observat activități suspecte în perioada februarie-mai în zona fermei să contacteze poliția.

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