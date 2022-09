Ministerul sârb de Interne interzisese marşul marţi, invocând motive de securitate, dar și contramanifestațiile, după ce grupuri de extremă-dreaptă au amenințat să-şi organizeze propriile lor acțiuni.

În pofida interdicţiei, manifestanţii au parcurs câteva sute de metri pe ploaie, între Consiliul Constituţional şi un parc din apropiere, adică un traseu mult mai scurt în raport cu cel al marşului prevăzut iniţial.

Importante forţe de poliţie antirevoltă au fost desfăşurate în jurul manifestanţilor. Deși marșul s-a desfășurat fără incidente grave, presa locală a transmis că au izbucnit ciocniri între contrademonstranții care au lansat grenade și fumigene și poliție.

Overhead view of anti-LGBT protesters attacking police in Belgrade during EuroPride.#Belgrade #Serbia pic.twitter.com/VPbZR65UjX