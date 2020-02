De Simona David,

Procurorul Teodor Niţă, care instrumentează cazul celor 16 containere cu deşeuri, spune că au mai fost alte 50 de containere aduse la fel în România, tot din Marea Britanie pe vremea când era în Uniunea Europeană.

„Am analizat un document, care se numeşte analiză de risc, efectuat de lucrătorii de poliţie din cadrul Gărzii Coastă şi în condiţiile în care Marea Britanie a ieşit din Uniunea Europeană, acum sunt chestiuni care se văd şi înainte nu se vedeau, din cauza apartenenţei la blocul comunitar. Şi lucrătorii au făcut raportul respectiv, în care procentajul de risc de a se găsi deşeuri era ridicat, motiv pentru care am procedat la verificarea în teren a rezultatului acestor analize. Acesta este al cincilea transport, dacă nu mă înşel, în condiţii similare, o să verificăm, să vedem unde au ajuns acele alte circa 50 de containere cu deşeuri. Acum, în acest transport au fost 16 containere. Pentru început am desfăcut numai unul, am văzut că este o problemă şi am descărcat de pe vapor toate celelalte, verificând conţinutul containerelor. Nu avea nicio legătură documentaţia de însoţire cu conţinutul containerelor”, a declarat procurorul într-o conferinţă de presă, citat de Agerpres.

Recomandări Replica Andreei Bălan, după ce toată lumea a vorbit despre divorțul ei de George Burcea

Pentru a li se pierde urma, deșeurile nu au venit direct în România, ci au fost plimbate, încărcate și descărcate în alte porturi, a explicat procurorul.

Potrivit procurorului, 60-80% erau deșeuri curate și gunoaie iar cele care mai erau în stare cât de cât bună, dintre obiectele din containere, erau tratate timp de 22 de ore cu substanțe toxice.

El a menţionat că în containere este o cantitate mică de marfă utilizabilă, ce poate fi comercializată, restul fiind deşeuri aduse în România, ţară ce riscă să devină „lada de gunoi” a Europei şi nu numai.

„Se poate sorta conţinutul, iau cele câteva procente de marfă relativ utilizabilă pe care o pot comercializa, iar gunoaiele le aruncă în gropile noastre de gunoi, în munţii noştri de gunoi şi în felul acesta se curăţă ţara destinatarului şi se încarcă de gunoi România. Pentru că România are o mare problemă, este într-un risc major şi iminent să devină lada de gunoi a întregii Europe şi nu numai”, a afirmat Teodor Niţă.

Recomandări Ministerul Sănătății, reacție în cazul doctorului filmat în timp ce operează fără echipament de protecție

Conform procurorului, pentru o ţară membră a UE, operaţiunile de import-export au un alt statut.

„Când eşti în afara UE, sunt operaţiuni de import-export clasice. În interiorul UE, nu sunt operaţiuni de export-import clasice, au alt statut juridic, au alte proceduri”, a răspuns Niţă, întrebat fiind de ce înaintea Brexitului nu au fost depistate problemele similare cu containerele aduse din Marea Britanie.

Pentru cele 16 containere depistate, ieri, în Portul Constanța Sud Agigea sunt cercetați doi români şi un britanic.

Ministrul Mediului: mai multe controale ale Gărzii de Mediu

Ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, a declarat vineri, la Zărneşti, că se vor amplifica, în perioada următoare, controalele efectuate de Garda de Mediu pentru a se evita pătrunderea deşeurilor din alte ţări în România. Cu această ocazie, el a mai vorbit și despre necesitatea întăririi rolului instituțiilor de control din subordinea ministerului de care este responsabil.

Referitor la deșeurile depistate ieri în Portul Constanța Agigea Sud, Alexe a spus că, în prezent, este o anchetă în desfășurare iar după finalizare, se vor comunica rezultatele public.

„Sunt convins că, în perioada următoare, controalele la nivel naţional realizate de Garda de Mediu vor fi mult mai ample şi vor urmări foarte bine acest fenomen”, a spus Alexe.







Citeşte şi:

Importuri ilegale de deșeuri: 16 containere cu deșeuri depistate în Portul Constanța Sud Agigea

Coronavirus: ce arată raportul primei autopsii pe un pacient decedat din cauza virusului COVID-19

Japonezii au creat un copil-robot care ”simte” durerea

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul