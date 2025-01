66 de morți după incendiul din Turcia. O supraviețuitoare a povestit momentele de groază: „Alarma nu a funcționat”

Primele momente după ce s-a declanșat incendiul

Incendiul devastator a izbucnit în timpul nopții de 20 spre 21 ianuarie, la restaurantul hotelului din stațiunea Kartalkaya. În momentul izbucnirii incendiului, în hotel erau cazați 234 de oameni, potrivit guvernatorului Abdulaziz Aydin.

Eylem Şentürk, una dintre cele 168 de persoane care au reușit să scape cu viață, a descris momentele de groază prin care a trecut și a subliniat deficiențele grave în sistemul de siguranță al hotelului.

Şentürk a povestit că inițial nu și-a dat seama că a izbucnit un incendiu și că nu a văzut sau simțit mirosul de fum pe holurile hotelului.

„Până atunci nu am văzut niciun fum, nu am simțit niciun miros. Nu am crezut niciodată că a fost un incendiu”, a declarat ea pentru Avrupa Gazete. „Abia când am auzit strigăte de ajutor mi-am dat seama de gravitatea situației”.

Acoperișul în flăcări al hotelului din Turcia. Foto: Profimedia Images

Alarma de incendiu nu a funcționat

Una dintre cele mai grave probleme semnalate de Şentürk a fost lipsa unei alarme de incendiu funcționale.

„Alarma de incendiu nu a sunat până când nu am ieșit”, a spus ea, subliniind că acest lucru a întârziat evacuarea și a pus în pericol viețile oaspeților.

Supraviețuitoarea a descris haosul care a urmat, cu coridoare pline de fum dens și oameni disperați să găsească o cale de ieșire. Lipsa scărilor de incendiu a complicat și mai mult situația.

„Soțul mea a trebuit să sară de pe verandă pentru că nu a putut găsi scara de incendiu”, a relatat femeia.

Şentürk a tras un semnal de alarmă asupra neglijenței care a dus la această tragedie. Ea a subliniat că lipsa alarmei de incendiu și a scărilor de urgență a fost fatală pentru mulți oaspeți. „Lipsa unei alarme de incendiu și a unei scări de incendiu a lăsat oamenii blocați acolo”, a declarat ea pentru Avrupa Gazete.

O imagine din lateral a hotelului în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul. Foto: Profimedia Images

„Flăcările erau deasupra noastră”

Un angajat al hotelului a povestit și el momentele terifiante, pentru publicația turcă Milli Gazete. Tânărul lucra în restaurantul hotelului și pregătea micul-dejun pentru oaspeți pentru următoarea dimineață când a izbucnit incendiul.

„A fost groaznic, flăcările erau deasupra noastră. Toată lumea striga, încă tremurăm. Erau mulți copii. Era o scară de incendiu, dar fumul o bloca, iar oamenii nu știau unde să meargă”, a povestit un angajat al hotelului.

O imagine din dronă a hotelului în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul. Foto: Profimedia Images

Bilanțul incendiului a ajuns la 66 de morți

Potrivit unei declarații a ministrului de Interne turc Ali Yerlikaya, bilanțul tragediei s-a ridicat la șaizeci și șase de morți și 51 de răniți, dintre care doar o persoană ar fi rănită grav.

De asemenea, autoritățile din Turcia au anunțat că focul a fost lichidat și că pompierii alături de polițiști au început demararea unei anchete cu privire la sursa incendiului.

