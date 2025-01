Incendiul a izbucnit în cursul nopții la restaurantul hotelului din stațiunea Kartalkaya, situată în provincia Bolu, a declarat ministrul de interne, Ali Yerlikaya.

🚨#BREAKING: A fire broke out at the Grand Kartal Hotel in ski resort of Kartalkaya in Bolu, Turkey, killing 3 people and injuring 21 others.



The governor said there were 234 guests at the hotel, according to local media. The condition of the others weren't immediately clear. pic.twitter.com/hV7g2HrTYJ — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 21, 2025

Două dintre victime au murit după ce au sărit din clădire, de teamă, a precizat guvernatorul Abdulaziz Aydin, pentru Agenția de stat Anadolu.

Oamenii au încercat să iasă din hotelul în flăcări folosind cearșafuri

Televiziunea privată NTV a relatat că unii oameni au încercat să coboare din camerele lor folosind cearșafuri.

🚨#UPDATE: At least ten people have died and at least 32 others injured after a fire broke out at the Grand Kartal Hotel in Kartalkaya, Turkey, BNO News reported.pic.twitter.com/PCGXauvyhi — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 21, 2025

În momentul izbucnirii incendiului, în hotel erau cazați 234 de oameni, a adăugat guvernatorul Aydin.

Necmi Kepcetutan, un instructor de schi de la hotel, a declarat că dormea în momentul în care a izbucnit focul și a ieșit în grabă din clădire.

El a povestit pentru televiziunea NTV că a ajutat apoi aproximativ 20 de persoane să iasă din hotel.

🚨🇹🇷 LARGE FIRE AT TURKISH SKI RESORT HOTEL KILLS 10, INJURES OVER 30



A devastating fire at the Grand Kartal Hotel in Kartalkaya, Turkey, has left 10 dead and over 30 injured.



The blaze erupted early Tuesday, engulfing the wooden structure while 234 guests were staying at the… pic.twitter.com/4g6nzStU15 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 21, 2025

Acesta a spus că hotelul era cuprins de fum, ceea ce făcea dificil pentru oaspeți să găsească ieșirea de urgență.

