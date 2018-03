A căzut cu cada pe bulevard, în timpul cutremurului din 1977, și a scăpat nevătămat! Este povestea șocantă a unui profesor universitar, dezvăluită pentru Libertatea, la 41 de ani de la teribilul seism care a luat 1.570 de vieți în România, de cascadorul Dan Steinhardt, care s-a numărat printre oamenii chemați să dea o mână de ajutor la găsirea răniților în ruine.

Cutremurul din urmă cu 41 de ani a rămas în mentalul colectiv drept cel mai devastator seism din istoria României. În această tragedie și-au pierdut viața nu mai puțin de 1.570 de oameni. Dintre aceștia, nu mai puțin de 1.424 au fost din Capitală, o parte dintre ei sfârșind sub dărâmăturile fostului bloc Dunărea, situat la Universitate, pe bulevardul Nicolae Bălcescu, vizavi de hotelul Intercontinental.

Însă cel puțin unul dintre locatarii acestui imobil a scăpat ca prin minune de o moarte teribilă. Este vorba despre un locatar, care, în momentul declanșării seismului de 7,2 pe scara Richter, făcea baie în cadă.

“Imediat după cutremur am fost chemat, ca toți cascadorii, de altfel, să ajut la căutarea supraviețuitorilor sub dărâmături. Prima oprire a fost la așa-numitul bloc Dunărea. Aici am văzut ceva care m-a marcat toată viața”, ne-a declarat regretatul Dan Steinhardt.

A căzut cu cada pe bulevard, în timpul cutremurului din 1977: “Am aflat ulterior că era profesor universitar”

Fostul cascador, care a jucat în multe filme regizate de Sergiu Nicolaescu și care a pierdut lupta cu o boală incurabilă la finele anului trecut, a continuat pentru Libertatea: “Un bărbat, despre care am aflat ulterior că era profesor universitar, a căzut cu cada de la un etaj superior. Cutremurul l-a prins pe acest om făcând baie. Când fațada blocului s-a prăbușit, nu știu cum, cada a alunecat, pur și simplu, ca o sanie pe mormanul de moloz și s-a oprit în mijlocul bulevardului! Aici a fost șocul cel mai mare. Din cadă s-a ridicat, cu o privire speriată, dar fără nici o zgârietură, profesorul! Am rămas fără cuvinte cu toții”.

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici, momentul tragicomic continuând: “O mașină care trecea pe bulevard în acel moment s-a oprit cu un scârțâit de frâne chiar în fața căzii care i-a blocat calea. Când a văzut că din vană se ridică un om gol pușcă și se uită fix spre el, cu o privire nepământeană, șoferul mașinii a înnebunit! A început să strige și să se agite, arătând cu o mână tremurândă spre «arătarea» care i-a barat calea! Vă dați seama ce moment cumplit și, totodată, comic? Săracii oameni, prin ce au trecut!”.

Cascadorul Dan Steinhardt a reușit să salveze viața unui om prins sub ruine



Dan Steinhardt a ajutat la căutarea supraviețuitorilor cutremurului din 1977, reușind să salveze viața unui om de la blocul Wilson, una dintre cele 32 de clădiri înalte care s-au prăbușit în Capitală, devenind mormânt pentru 1.391 de oameni (în București s-au înregistrat cele mai multe victime). Alte blocuri în care au pierit zeci sau sute de suflete au fost Scala, Continental-Colonadelor, Dunărea, Casata și Nestor. Printre cei care și-au găsit sfârșitul în ruinele lor s-au numărat și multe personalități ale vremii: actorul Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneț, cântăreața Doina Badea, romancierul Alexandru Ivasiuc, istoricul literar Mihai Gafița și actrița Eliza Petrăchescu.

Tot în 1977, au văzut victime devastatorului seism părinții lui Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică, care a ascuns 40 de ani drama trăită. Un actor celebru azi a avut, în schimb, marea șansă să fie recuperat viu de sub ruine. Avea atunci doar 4 luni!

Iar daxă Bucureștiul a fost pus parțial la pământ de seism, un alt oraș din România a fost ras în totalitate. Este vorba despre Zimnicea, din Teleorman.

