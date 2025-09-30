Noua lege prevede că toate persoanele asigurate pot solicita o a doua consultație medicală, decontată din fondul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acest drept se aplică atât pe baza investigațiilor medicale existente, cât și pentru investigații suplimentare justificate.

Proiectul de lege introduce un mecanism de direcționare și programare la nivelul unităților medicale.

Actul normativ stipulează: „Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultul, în limita resurselor existente, cu excepţia cabinetelor de medicină de familie, până la dezvoltarea unui sistem regional de programare”.

Legea prevede un termen de maximum 6 luni de la intrarea sa în vigoare pentru elaborarea sistemului regional de programare. Acest sistem va facilita accesul pacienților la serviciile medicale necesare.

Senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel a subliniat importanța acestei legi, menționând că aceasta clarifică modalitatea prin care pacienții asigurați pot beneficia de a doua opinie medicală. El a confirmat că aceste consultații vor fi decontate din fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Recomandări REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

În prezent, proiectul de lege se află în procesul legislativ, Senatul fiind primul for sesizat, urmând ca decizia finală să fie luată de Camera Deputaților.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE