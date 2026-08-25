Motivul invocat de femeie pentru care a luat rolele de hârtie igienică

Femeia, care ocupa funcția de guvernantă a hotelului din iunie 1995, a susținut că a luat rolele de hârtie pentru a curăța mașina fiului său, după ce câinele acestuia vomitase în interior.

„Când a venit să mă ia fiul meu, câinele său vomitase în mașină. Am luat hârtia să curăț și am returnat-o a doua zi”, a scris ea în răspunsul oferit companiei.

În aceeași zi, ea a semnat un document redactat de angajator, în care recunoștea că a luat o pungă cu șase role de hârtie, exprimându-și regretul și promițând că nu va mai repeta gestul. Ulterior, angajata a prezentat un certificat veterinar datat 21 iunie 2024, care confirma vizita fiului său cu câinele la o clinică veterinară.

Care au fost deciziile instanțelor

Inițial, Judecătoria Socială nr. 1 din Mataró a declarat concedierea ca fiind nejustificată, considerând că valoarea economică redusă a obiectelor luate și circumstanțele invocate de femeie nu justificau măsura drastică.

Instanța a dispus ca hotelul să aleagă între reangajarea femeii (cu plata salariilor restante) sau plata unei despăgubiri de 60.318,50 de euro. În cazul reangajării, compania putea aplica o sancțiune de suspendare a contractului pentru 3 până la 15 zile.

Compania a făcut apel la Tribunalul Superior de Justiție al Cataloniei

Nemulțumită de verdict, compania a făcut apel la Tribunalul Superior de Justiție al Cataloniei, care a decis în favoarea angajatorului. Potrivit TSJ, imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că angajata a revenit singură la hotel și a luat rolele de hârtie pe ascuns, fără legătură cu presupusa urgență. În plus, tribunalul a considerat că documentul semnat de femeie, în care recunoștea furtul, era valid și voluntar.

TSJ a argumentat că gravitatea unui astfel de comportament nu este determinată de valoarea materială a bunurilor sustrase, ci de „ruptura ireparabilă a încrederii și a bunei credințe contractuale”. De asemenea, poziția de responsabilitate a angajatei, ca guvernantă a hotelului, a fost un factor agravant.

Convenția Colectivă din sectorul hotelier, aplicabilă în acest caz, clasifică furtul sau însușirea nejustificată de bunuri ca abatere disciplinară foarte gravă, indiferent de valoarea acestora. Pe baza acestor argumente, TSJ a confirmat concedierea disciplinară, ceea ce înseamnă că femeia nu are dreptul la compensații financiare, în ciuda vechimii sale de 29 de ani în companie.

Într-un alt caz, tot în Spania, o casieră a unui magazin Auchan din Zaragoza, cu 19 ani vechime, a fost concediată după ce a luat 195 de euro din portofelul uitat de un client la casa de marcat.



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