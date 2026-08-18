O angajată Auchan, concediată după 19 ani de muncă: a fost filmată când ia banii din portofelul unui client, în Spania

Casiera a pus portofelul în sertarul casei de marcat

Incidentul a avut loc pe 3 iulie 2024, la ora 14.59, într-un magazin Auchan din regiunea Zaragoza. Un client și-a uitat portofelul lângă terminalul de plată. În loc să anunțe imediat că acesta fusese găsit, casiera l-a pus în sertarul casei de marcat, scrie lindependant.fr. Câteva minute mai târziu, după ce a numărat banii din casă, angajata a deschis din nou sertarul și a scos portofelul.

Potrivit relatării publicate de presa locală, casiera s-a aplecat timp de aproximativ 20 de secunde și, după ce s-a ridicat, s-a uitat în jur pentru a verifica dacă o privea cineva, apoi a pus portofelul înapoi lângă casa de marcat. Ulterior, ea a chemat un coleg, pretinzând că tocmai găsise portofelul. Când i l-a înmânat, directorul adjunct a verificat conținutul acestuia și a constatat că în interior se aflau doar documente.

Clientul a descoperit că îi lipsesc 195 de euro

La ora 15.29, portofelul a fost restituit proprietarului. Clientul a observat însă că cei 195 de euro în bancnote pe care îi avea în portofel dispăruseră și a depus o plângere la poliție.

Anchetatorii au solicitat accesul la înregistrările camerelor de supraveghere din magazin, iar imaginile au surprins momentul în care femeia scoate portofelul din sertarul casei de marcat, se apleacă pentru aproximativ 20 de secunde, înainte de a-l pune la loc.

Imagine generată cu AI

A pretins că a găsit banii sub casă

Cazul a avut o nouă evoluție pe 8 iulie, când angajata a susținut că găsise banii sub casa de marcat și că aceștia ar fi fost recuperați ulterior. Explicația nu a fost însă acceptată de angajator.

Pe 31 iulie, casiera a fost concediată, după 19 ani de muncă în cadrul companiei.

Femeia a contestat decizia în instanță și a încercat să-și apere locul de muncă, însă Auchan a avut câștig de cauză atât în prima instanță, cât și în apel.

Tot în Spania, angajata unei benzinării a fost arestată după ce a delapidat 13.000 de euro din vânzarea de țigări. Femeia a folosit aceeași metodă de furt timp de 3 ani. Iar în Germania, o fostă casieră Ikea este judecată pentru presupus furt în formă continuată, după ce ar fi orchestrat, timp de patru ani, o schemă prin care bunuri în valoare de aproximativ 130.000 de euro au fost sustrase din magazin.