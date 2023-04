Managerul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, Alexandru Calancea, și-a aprobat singur o cerere prin care solicita să lucreze suplimentar până la 34 de ore pe săptămână. Totul la un tarif de 110 lei/oră.

În documentul publicat de Libertatea vineri, 7 aprilie 2023, se vede cum Calancea i se adresează lui însuși cu „domnului manager al Spitalului Județean Suceava”. Și semnează atât ca autor al cererii, cât și în dreptul aprobării documentului.

Într-o intervenție la Europa FM, Ungureanu a menționat că l-a denunțat pe manager și că a avut o discuție în care i-a transmis acest lucru.

„În mod clar, domnul manager a încălcat legea”, a spus Ungureanu la Europa FM.

Care a completat cu lucrurile pe care i le impută managerului Spitalului Județean Suceava.

„I-am spus lucrurile acestea când am fost la Suceava și am atras atenția că în îndepărtarea a doi medici cardiologi de acolo, care făceau chirurgie intervențională pe inimă este un abuz din partea acestui manager și am atras atenția atunci că mai sunt și alte încălcări de lege fără să le specific, dar la asta mă refeream în primul rând – la acest conflict de interese și incompatibilitate în care se află managerul”.

Calancea a refuzat dialogul

Contactat de Libertatea, Alexandru Calancea a cerut întrebările pe e-mailul spitalului județean.

Care n-a oferit un răspuns clar, menționând că există o anchetă a autorităților în acest sens.

