DOCUMENTE. Un manager de spital și-a aprobat singur contractul prin care putea lucra 74 de ore pe săptămână

Alexandru Calancea a fost numit manager al Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava în vara lui 2020, după ce pandemia a adus haos în instituția medicală. Mai întâi a fost interimar, apoi a câștigat concursul, în august 2022.

Calancea a preluat postul după ce la conducerea instituției venise o echipă militară condusă de Ionel Oprea și Daniel Derioiu.

Calancea, 41 de ani, este medic specialist cardiologie cu o experiență de 7 ani. Conform documentelor intrate în posesia ziarului, el și-a aprobat singur un contract prin care putea ajunge, săptămânal, la 34 de ore lucrate, peste cele 40 lucrate deja ca manager.

Klaus Iohannis și doctorul Alexandru Calancea

O lună agitată în Bucovina

Pe 15 martie, Obiectiv de Suceava a scris că doi medici din spital, cardiologii intervenționiști Paul Turcoman și Laur Blaga, au acuzat că ușa de la cabinet le-a fost spartă, iar documente și bunuri personale au dispărut.

Mai apoi, medicii nu au vrut să semneze noi fișe ale postului impuse de managerul Calancea. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a cerut demisia șefului de spital. „Face tot ceea ce poate să îndepărteze medici care au salvat 3.200 de vieți”, a spus Ungureanu, citat de Monitorul de Suceava.

„Mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi ca acei doi medici să vină să semneze fișele de post cât mai repede. Am intensificat rugăciunile, am diversificat paleta de rugăciuni și postul e mai intens. Am trecut și la porțiuni de post negru”, a replicat Calancea pentru sursa citată.

110 lei/oră, 34 de ore pe săptămână

În 27 decembrie 2021, când Alexandru Calancea era încă manager interimar, a cerut aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii medicale în cadrul ambulatoriului cardiologie.

Programul posibil, luni-vineri 4 ore pe zi, sâmbătă-duminică 7 ore pe zi. Tariful, 110 lei/oră.

El s-a adresat în document cu „domnule manager”. Și și-a aprobat cererea în aceeași cerere.

Documentul care arată că doctorul Alexandru Calancea și-a aprobat cererea în aceeași cerere

Apoi, într-un document încheiat 4 zile mai târziu, pe 31 decembrie, a semnat și contractul. Conform acestuia, ar fi putut ajunge la venitul de 194.000 de lei/an, fiindcă deconta ora cu 110 lei.

Întrebați dacă Alexandru Calancea deconta 4 ore peste programul de manager – 8 ore pe zi, luni-vineri – plus cele 7 ore în fiecare zi de weekend, angajații au răspuns sec: „Dacă a venit în toate orele facturate? Se pot verifica ușor camerele dacă vrea cineva”.

În cazul în care Calancea își făcea programul de manager și lucra și toate orele din contract, putea să ajungă la 74 de ore lucrate pe săptămână.

Conform ultimei declarații de avere depuse de Alexandru Calancea, cea din 2022, acesta a câștigat 208.170 de lei din activitatea de la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava în ultimul an.

Mai mult, a mai avut timp și de activități independente în valoare de 50.733 de lei. În total, peste 20.000 de lei/lună.

Ziarul a descoperit că managerul are o firmă individuală, „Alexandru I. Calancea – Medic Specialist Cardiologie”, care nu apare în declarația de interese. Firma figurează în contractul dintre el și spital.

Contactat de ziar, managerul Calancea a respins apelurile pentru două zile. A cerut apoi SMS. Când a văzut subiectul, a menționat că ziariștii sunt „prost informați” și a solicitat întrebările pe e-mailul spitalului județean.

Răspunsul spitalului: „Aspectele sunt cercetate de către instituțiile abilitate”

Libertatea a trimis întrebările pe e-mailul spitalului județean. Într-un răspuns pentru ziar, primit joi, 6 aprilie, conducerea unității medicale a confirmat că managerul Calancea este cercetat pentru contract și pentru PFA.

„La data prezentă, aspectele față de care prezentați interes sunt în curs de cercetare de către instituțiile abilitate. Înscrisurile puse în discuție și față de care prezentați interes sunt predate autorităților, motiv pentru care, la data prezentă, conducerea unității sanitare nu poate să comenteze situația prezentată, activitatea de cercetare nefiind publică”, a transmis conducerea spitalului, într-un răspuns oficial semnat inclusiv de managerul Alexandru Calancea.

