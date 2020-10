Alături de el au stat până în ultimul moment al vieții soția, Janie, fiul său, Wolgang și fratele, Alex, bateristul grupului.

Conform tmz.com, cu trei zile înainte de deces medicii au descoperit că de la gât cancerul a afectat creierul și alte organe.

În vârstă de 65 de ani, Eddie Van Halen se lupta cu cancerul de mai bine de un deceniu. În ultimul an, conform surselor tmz.com, cântărețul a fost de mai multe ori internat în spital, ultima oară pentru o chimioterapie.

De asemenea, Eddie a zburat între SUA și Germania timp de cinci ani pentru a primi tratament cu radiații. Deși a fost fumător de ani de zile, el crede că a dezvoltat cancer la gât dintr-o piesă de la chitara metalică pe care o ținea frecvent în gură acum mai bine de 20 de ani.

Cu toate acestea, el a continuat să participe la concerte și să repete muzică cu fiul său, Wolfgang, care a devenit basistul grupului Van Halen în 2006.

”A fost cel mai bun tată pe care l-am putut cere vreodată. Fiecare moment pe care l-am împărtășit pe el și în afara scenei a fost un cadou. Inima mea este frântă și nu cred că mă voi recupera vreodată complet din această pierdere”, a notat Wolfgang pe Instagram, după decesul tatălui său. El a adăugat: „Te iubesc atât de mult, Pop”.

Recomandări În România au murit mai mulți oameni în centrele de bătrâni și copii și adulți cu dizabilități decât au murit în Slovenia plus Lituania

Eddie van Halen a fost considerat unul dintre cei mai buni și mai influenți chitariști din toate timpurile, care și-a făcut mai întâi un nume cu solo-ul său în „Erupția” lui Van Halen.

Eddie a format grupul de rock clasic la Pasadena în 1972 cu fratele său, Alex, la tobe, Michael Anthony la bas și David Lee Roth solist.

Eddie a servit ca principal compozitor pe albumul lor de debut auto-intitulat 1978, care a lansat grupul rock în anii ’80.

Au continuat să scoată hit după hit: „Runnin with the Devil ”,„ Unchained ”,„ Hot for Teacher ”,„ Panama ”și„ Jump ”. Grupul a continuat cu succes cu Sammy Hagar solist, după plecarea lui David Roth în 1985.

Cu toate că unii membri s-au schimbat de-a lungul timpului, frații Van Halen au rămas, prestația la chitară a lui Eddie reprezentând punctul central al grupului.

Van Halen a fost introdus în Rock & Roll Hall of Fame în 2007, iar Eddie este considerat unul dintre cei mai mari chitariști din toate timpurile.

FOTO: EPA

Citeşte şi:

Preotul Calistrat Chifan: ”Arafat se poartă ca Zeus, doar că dumnealui confundă abuzul cu anumite restricții”

Tarom reduce salariile cu 20 %. ”Toți salariații companiei vor presta activitate în program de lucru redus”

Monica Anisie: ”Trăim vremuri extrem de dificile. Trebuie să achiziționăm rapid tabletele”

PARTENERI - GSP.RO Walter Zenga a confirmat în premieră divorțul de Raluca: „Am depus deja actele. Nu o mai recunosc deloc!”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Cum se falsifică testele COVID-19! O asistentă a fost prinsă în fapt. Mii de oameni, în pericol

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2020. Vărsătorii se confruntă cu multe complicații legate de casă și de familie

Scoala9.ro Povestea lui Dorin Ioniță, personajul principal din documentarul Profu’: „Să fii un profesor bun e identic cu a fi un medic bun”