Condițiile lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului cu Rusia au rămas neschimbate

Aflat în Kazahstan la o reuniune a unei alianțe de securitate a țărilor ex-sovietice din Kazahstan, liderul de la Kremlin a sugerat că nu are condiții prealabile pentru a începe discuțiile cu Ucraina asupra unui posibil acord de pace.

„Nu am formulat condiții preliminare, nu am spus că condițiile preliminare pentru începerea negocierilor. La momentul respectiv, am vorbit pur și simplu despre condițiile noastre pentru pace”, a spus Vladimir Putin.

Președintele rus a declarat în iunie că Rusia va pune capăt războiului din Ucraina numai dacă Kievul ar fi de acord să renunțe la ambițiile sale NATO și să predea toate cele patru provincii revendicate de Moscova, cereri respinse de Volodimir Zelenski.

Dispus la negocieri cu Donald Trump

Putin a mai spus că este gata să înceapă dialogul cu SUA și l-a descris pe Donald Trump drept un „politician inteligent, capabil să găsească o soluție”.

El a adăugat că crede că președintele ales al SUA „încă nu este în siguranță”. Trump a fost supus la două tentative de asasinat în perioada premergătoare victoriei sale la alegerile prezidențiale.

