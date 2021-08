„Voicu Rădescu a fost unul din idealiștii ăia care fac ca lumea să pară că are speranță, că există niște valori care se ridică deasupra mărunțișurilor care ne guvernează viețile”, a scris cântărețul Tudor Chirilă pe Facebook, la aflarea veștii că Voicu Rădescu a murit.

Nicușor Dan: „Te copleșea cu altruismul lui”

Și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a postat un mesaj pe Facebook, în memoria lui Rădescu, căruia i-a acordat titlul de cetățean de onoare al Capitalei în primăvara acestui an.

„Ne-a părăsit Voicu Rădescu, după o grea suferință, pe care a îndurat-o cu deosebită demnitate. Mulți oameni din zona culturală i-au fost aproape în aceste luni, în special Lia Bugnar și Rozana Mihalache”, a scris edilul.

„Te copleșea cu altruismul lui. Ultima oară când am vorbit, eu eram îngrijorat de starea lui de sănătate, iar el mi-a spus: «Mă uit pe fereastră și văd vizavi patru apartamente goale, de ani de zile, și mă gândesc la oamenii ăia evacuați în strada Vulturilor. Oare ce este de făcut?»”, a adăugat Nicușor Dan.



Premiu de Excelență din partea UNITER

Voicu Rădescu s-a născut pe 3 noiembrie 1955. A fost nepotul generalului Nicolae Rădescu, cel a care condus România ca prim-ministru între 7 decembrie 1944 şi 1 martie 1945.

După 1989, Voicu Rădescu s-a implicat în viaţa culturală a Bucureştiului, nu de puţine ori alăturându-se cauzelor artiştilor independenţi.



În 2003, UNITER a premiat Teatrul Luni, de la Green Hours, înfiinţat de Voicu Rădescu în 1994, cu Premiul de Excelenţă.

Cetățean de onoare al Capitalei în martie 2021

Voicu Rădescu a fost desemnat anul acesta, în luna martie, cetăţean de onoare al Bucureştiului.

Potrivit proiectului, iniţiat de primarul general Nicuşor Dan, titlul i-a fost conferit pentru contribuţia la dezvoltarea şi promovarea culturii din Bucureşti.

„Voicu Rădescu este o conştiinţă. A fost în stradă în 21 decembrie 1989 şi nu a făcut niciodată paradă de asta. A fost implicat în toate cauzele civice postdecembriste, de la Ştrandul Tineretului la Roşia Montană, de la locuinţe sociale pentru persoane evacuate până la Berzei, Buzeşti şi Hala Matache şi toate celelalte”, s-a menționat în referatul de aprobare.

„Mai mult decât atât, a reuşit. A reuşit să creeze un teatru independent şi să dea astfel posibilitatea multor tineri de perspectivă, atunci, să ajungă azi nume de referinţă în cultura noastră. A reuşit să iniţieze şi să menţină un spaţiu şi un festival de jazz care a adus la Bucureşti nume mare ale jazz-ului mondial”, s-a mai precizat în referat, potrivit Agerpres.

Teatrul Luni de la Green Hours a fost pentru Radu Afrim, Marius Manole, Florin Piersic junior, Ada Milea, Tudor Aron Istodor, Ana Ularu, Dragoş Bucur, Radu Iacoban, Ilinca Manolache şi mulţi alţii o rampă de lansare, pentru mulţi chiar prima scenă profesionistă care le-a oferit şansa de a apărea în faţa spectatorilor, a notat instituția condusă de Nicușor Dan în luna martie.

Radu Afrim: Singura ușă care mi s-a deschis când am ajuns în București

Un lucru invocat astăzi de regizorul Radu Afrim, într-o postare pe Facebook.

„A plecat Voicu Rădescu, fondatorul teatrului de la Green Hours, singura ușă care mi s-a deschis când am ajuns la începuturi în București. Am locuit într-o cămîruță în podul fostei lui case de pe bulevardul Dacia. Apoi, pentru că nu prea aveam cum sa plătesc chiria, am făcut și al doilea spectacol tot la teatrul lui Voicu. Și n-am plătit nicio chirie.

Vorbesc de prima parte a anilor 2000. Era locul cel mai cool al acelor timpuri, dacă veneai din Cluj evident nu-ți puteai dori altceva decât un loc alternativ ca Green-ul. Am vorbit cu Ada Milea zilele astea despre Voicu , despre cât de mult a făcut el pentru teatrul contemporan de la noi, pentru teatrul cu mesaj social dar și pentru formulele experimentale.

Mi-l amintesc pe Voicu râzând la spectacole, agitat printre clienții care se călcau în picioare să între la shou, făcând loc fiecăruia în parte. Ultima dată l-am văzut de la depărtare în sala mare de la TNB la „Pădurea spânzuraților”. Îți mulțumesc, Voicu, pentru că șutul în fund pe care l-am primit atunci de la un teatru din Ardeal s-a transformat într-o șansă pe care mi-ai dat-o tu, dincolo de Carpați. Drum lin”, a scris Radu Afrim.

Omagiul lui Perjovschi

Și artistul Dan Perjovschi i-a adus un omagiu. Cu un desen.

Conform dorinței sale, Voicu Rădescu a fost incinerat, a informat urban.ro.

Foto: Andreea Șerb / Facebook Green Hours jazz&theatre-café

