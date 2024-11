După ce a fost eliminată de la Survivor România 2023, Carmen Gregenișan a început transformarea fizică radicală. Vedeta a muncit din greu pentru a ajunge la silueta dorită, a ținut intermitent fasting și a petrecut multe ore în sala de fitness.

Acum, arată așa cum își dorește și se menține cu ajutorul unei diete echilibrate, dar face și de trei ori pe săptămână sport. „Încep cu micul dejun undeva la ora prânzului, nu știu dacă acesta este un mod de a mă menține, sunt pur și simplu sunt obligată uneori de circumstanțe. Asta m-a ajutat să echilibrez numărul de calorii și să nu-l depășesc”, a dezvăluit Carmen Grebenișan pentru Click!

Ce a eliminat Carmen Grebenișan din alimentația ei

Totodată, ea a mărturisit că mesele ei sunt compuse din carne și legume bio și că din alimentația ei a eliminat pâinea, dulciurile și alimentele neprocesate. „Carnea o aleg din surse sigure, cât mai puțin poluate și legumele la fel, aleg să fie bio, ca să nu mă expun pesticidelor, aplicate în mod necontrolat și de cele mai multe ori, fără să știm sau fără să respecte reglementările în vigoare.

Încerc să merg la sală, cu antrenor, de trei ori pe săptămână și mănânc destul de corect în timpul săptămânii, fără zahăr, fără pâine, fără grăsimi procesate, fără mezeluri, fără mâncare procesată în general, dar în week-end îmi fac de cap. Și, când spun că îmi fac de cap, mă refer la o singură masă mai grasă sau cu zahăr, nu la trei mese în două zile”, a mai spus vedeta.

Carmen Grebenișan, adepta intervențiilor estetice

Carmen Grebenișan a dezvăluit câte intervenții estetice are, după ce s-au făcut multe speculatii despre acest subiect. Influencerița a decis să pună capăt tuturor zvonurilor și a vorbit fără perdea despre acest subiect.

„Tocmai pentru a opri aceste speculații, am postat de curând un video pe contul meu de TikTok în care am vorbit despre toate. Așa cum spuneam, am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani.

De asemenea, am acid hialuronic în buze și mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona respectivă, că îmi era destul de adâncită. Am botox în frunte și mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple”, a mărturisit Carmen Grebenișan pentru Viva.ro.

Carmen Grebenișan este extrem de dezamăgită pentru că în anul 2024 încă se mai vorbește despre bullying. Ea consideră că este un fenomen extrem de periculos și toxic, motiv pentru care îi sfătuiește pe toți să nu dea importanță comentariilor rele. „Faptul că în anul 2024 încă vorbim despre bullying este o dezamăgire imensă. Trebuie să învățăm să ne acceptăm, să ne susținem și să ne ridicăm, nu să ne doborâm unii pe alții! Am trecut printr-o pandemie, este un război atât de aproape de noi și tot nu găsim vreme să propagăm iubire în jurul nostru.

Cu siguranță, e dificil să înțelegi toate aceste lucruri la 20 de ani, e normal să nu ai maturitatea necesară. E un proces destul de greu de digerat și gestionat, e nevoie de timp. Sfatul meu este simplu – aveți încredere în voi și în alegerile pe care le faceți. Nu vă lăsați influențați de cei din jur sau doborâți de vorbele mai grele”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

