Dincolo de activitatea lui în televiziune, la show-ul culinar „MasterChef” de la Pro TV, Sorin Bontea e un om gospodar. În curtea casei sale a plantat un măslin care acum, în noiembrie, a dat și primele roade. Bucuros, Sorin Bontea a ieșit în curte și a adunat măslinele.

S-a și filmat, iar clipul a ajuns pe rețelele de socializare. „A venit luna noiembrie, când se culeg măslinele. Am vreo 7, 8, 12, 15 măsline, le culeg, le bag în saramură și exact la fix pentru salata boeuf. M-am scos, am cu ce să decorez salata de boeuf. Mmm măsline!”, a spus încântat Sorin Bontea.

Fanii au apreciat clipul postat pe Facebook cu peste 20.000 de like-uri. La secțiunea comentarii i-au dat și sfaturi bucătarului, l-au anunțat că măslinele nu vor fi gata Crăciunul ăsta, ci următorul. „Mor de dragul dumneavoastră…sunteți foarte comic…….și ținând cont când ați apărut erați așa de serios și de sever ca nu vă puteam suferi..”, a comentat cineva.

„Pentru moment, nu se bag în saramură. Trebuie ținute în apă timp de 7/10 zile, iar apa se schimbă de 2 ori pe zi”, „Le crestezi cu un cuțit, le pui apă 15 zile, o schimbi în fiecare și și apoi la saramură”, „Salata de boeuf de la Crăciunul viitor 😅pentru că le ia cam 1 an să se facă”, au reacționat alți fani.

Viciul la care a renunțat Sorin Bontea

Sorin Bontea, juratul îndrăgit de la MasterChef România, a trecut printr-o schimbare importantă de stil de viață în ultimele luni, după ce s-a lăsat de fumat. Deși inițial reușise să slăbească 4 kilograme, Bontea a dezvăluit că a pus 6 kilograme la loc după renunțarea la țigări, iar acum se confruntă cu o foame constantă.

În cadrul unui podcast găzduit de Mihai Bobonete, bucătarul a mărturisit că, înainte de a renunța la acest viciu, ajunsese să fumeze până la două pachete de țigări pe zi. De când a renunțat, de aproximativ patru-cinci luni, Sorin Bontea se luptă cu o creștere în greutate, una dintre marile sale temeri fiind să nu depășească pragul de 100 de kilograme.

„Nu vreau să mai fac pietre la rinichi. Încerc să beau cât mai multă apă, dar nu prea îmi iese. Îmi e frică să nu mă îngraș, să nu depășesc suta de kile. Fii atent că slăbisem de la 93 la 89, m-am lăsat de fumat. N-am băgat țigară în gură absolut deloc, nu glumesc. A fost nașpa de tot. Și acuma poftesc la țigări.

După aceea, cu Bobo, și încă un amic, am început să mă îngraș, am ajuns la 95, am început emisiunea. Timpul pe care îl cheltuiam fumând a trebuit să îl recuperez cu ceva. Înainte ieșeam la țigară și acum nu mai ies… Și ieșeam și ronțăiam ceva, aici e necazul”, a declarat Sorin Bontea în podcastul Da, Bravo! de pe YouTube.

