Potrivit imaginilor postate pe Twitter, o persoană dă la o parte un strat de nisip sub care se află zăpadă. Mulți internauți au comparat imaginile cu cele ale unei prăjituri tiramisu.

Numeroşi curioşi s-au deplasat în zonă pentru a admira fenomenul, iar un grup de bărbaţi a intonat cântece tradiţionale cu această ocazie.

Oamenii s-au înghesuit în Jebel Al Lawz încă de sâmbătă, când a început să ningă în majoritatea zonelor. Din cauza condițiilor meteo, drumul care ducea spre zona respectivă a fost închis.

Meteorologii au anunțat pentru zilele următoare noi ninsori în Jebel Al Lawz, precum și pe zonele montane Al Dhahr și Alqan, unde temperaturile au scăzut sub 0°C.

Ultima dată când în Arabia Saudită au fost ninsori atât de semnificative a fost în 2018.

