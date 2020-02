De Anca Ochianu,

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 24 de ani, care se afla la volanul unei mașini Logan, a intrat pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un TIR condus de un bărbat.

În urma impactului, toate cele patru persoane aflate în Logan, care erau din Slatina, au murit.

La fața locului au ajuns pompierii care au intervenit imediat pentru descarcerarea victimelor din Logan, și mai multe echipaje medicale de la Ambulanță și SMURD.

Conducătorul autotrenului nu se afla sub influența alcoolului. Acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

