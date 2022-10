”Ambasadorii au ajuns la un acord politic cu privire la noile sancţiuni împotriva Rusiei: un răspuns contondent al UE la anexarea ilegală de teritorii ucrainene de către Putin”, a anunţat preşedinţia cehă a Consiliului UE, pe Twitter.

Printre măsurile cuprinse în noul pachet de sancțiuni se numără interzicerea transportului naval al ţiţeiului rusesc către ţări terţe peste plafonarea preţului la petrol, extinderea interdicţiilor de import asupra mărfurilor, vizând produsele din oţel, pasta de celuloză, hârtia, utilajele şi aparatura de uz casnic, produsele chimice, plasticul, ţigaretele etc.

De asemenea, potrivit noului set de sancțiuni, se interzice furnizarea de servicii de IT, inginerie şi juridice entităţilor ruse și se extinde interdicția referitoare la exportul de tehnologie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul statelor membre cu privire la noul pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

”Ne-am mișcat rapid și hotărât. Nu vom accepta niciodată referendumurile simulate ale lui Putin și nici orice fel de anexare în Ucraina. Suntem hotărâți să continuăm să facem Kremlinul să plătească”, a scris șefa Executivului comunitar într-un mesaj pe Twitter.

