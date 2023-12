Activiștii climatici au vizat Opera Metropolitană din New York. Mai întâi, la jumătatea celui de-al doilea act, un bărbat a început să strige de la balcon: „Treziți-vă! Izvorul este poluat, izvorul este contaminat! Izvorul este otrăvit! Aceasta este o urgență climatică!”.

Spectatorii au huiduit, dar bărbatul a continuat să urle. Apoi, individul a desfășurat un banner lung și negru, pe care scria „Nici o operă pe o planetă moartă”.

1 #BREAKING – Rebels disrupted the Metropolitan Opera, warning that we need to #EndFossilFuels immediately to avoid a dead planet. #MetOpera #ClassicalMusic #COP2 [THREAD] pic.twitter.com/NTAKqUbzzf

Oficialii au fost nevoiți să coboare cortina. Activistul a fost escortat afară de serviciul de pază, iar după 8 minute cortina s-a ridicat din nou, în uralele asistenței.

Doar că o femeie a început să strige, forțând, din nou, tragerea cortinei. Agenții de securitate at îndepărtat-o ​​pe femeie, în timp ce publicul îi striga „Du-te acasă!“ și „Taci!’.

5 The brief half-hour interruption was less serious and inconvenient than the #ExtremeWeather events that has already become our reality. #BusinessAsUsual cannot go on! pic.twitter.com/u8uTV0u6JZ